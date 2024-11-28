США розпочали масштабне розслідування щодо Microsoft

Провали Microsoft у сфері кібербезпеки викликають великі питання у США

Федеральна торгова комісія (ФТК) США розпочала масштабне антимонопольне розслідування щодо американської технологічної корпорації Microsoft. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, у центрі розслідування – можливе використання Microsoft офісного пакету та програмного забезпечення безпеки для прив'язування користувачів до своїх хмарних сервісів.

Оскільки корпорація є великим урядовим підрядником і отримує від різних відомств, включаючи Пентагон, контракти на мільярди доларів, побоювання комісії викликають, серед іншого, «провали Microsoft у сфері кібербезпеки».

Bloomberg зазначає, що Microsoft перебуває під пильною увагою Федеральної торгової комісії вже понад рік, вона виклала «вимогу надати всю необхідну інформацію». Наступного тижня фахівці з антимонопольного права зустрінуться з конкурентами Microsoft з метою збору додаткової інформації про практики роботи головного офісу корпорації у місті Редмонд (штат Вашингтон).

Раніше стало відомо, що компанія Microsoft оголосила про партнерство з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера. Нова система стане кроком у розвитку обчислювальної платформи Azure Quantum і буде доступною для комерційного використання. Новий квантовий комп'ютер інтегруватиме систему квантових обчислень на нейтральних атомах Atom Computing в екосистему віртуалізації кубитів (квантових бітів) Microsoft Azure Quantum.