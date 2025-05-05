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Легендарна платформа відеозв'язку та комунікацій припинила своє існування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Легендарна платформа відеозв'язку та комунікацій припинила своє існування
Skype завершив свою роботу
фото з відкритих джерел

Дані користувачів: чати, історія, контакти будуть автоматично перенесені в Teams

Сьогодні, 5 травня платформа Skype офіційно припинила своє існування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Компанія Microsoft офіційно припинила підтримку та роботу Skype, знаменуючи завершення 22-річної епохи одного з найвідоміших месенджерів у світі.

З 5 травня всі служби Skype офіційно відключені. Компанія Microsoft запропонувала користувачам перейти на Microsoft Teams.

Повідомляється, що дані користувачів: чати, історія, контакти будуть автоматично перенесені в Teams.

На думку Microsoft, він зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити безліч користувачів.

Закриття платформи стало частиною стратегічного переходу Microsoft на корпоративно-орієнтовану платформу Teams.

Ті, хто не захоче переходити в Teams, можуть експортувати та зберегти всі свої дані, листування та історію дзвінків із Skype.

Нагадаємо, у 2017 році компанія Microsoft презентувала Teams – платформу для спільної роботи, побудовану на основі технологій Skype, як конкурент Slack.

Відтоді компанія активно підтримувала розвиток Teams, а в 2019 році ліквідувала Skype for Business.

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Теги: Microsoft інтернет соціальні мережі

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