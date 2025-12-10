Застосунок «Резерв+» оновлено: що змінилося

Фото відобразиться лише у користувачів із біометричним паспортом

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях»

Міноборони оновило застосунок «Резерв+». Відтепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Для цього потрібно оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зверніть увагу:

Фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт.

Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

У найближчі дні, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів – скористайтесь функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для деяких військовозобов’язаних.