На Apple подала до суду через зв’язок 5G

Ericsson подала позов проти Apple через патенти на 5G-технології

Шведська Ericsson подала позов до Apple. Мета позову – змусити американську компанію заплатити «справедливу ціну» за використання технологій, патенти на які належать шведам, пише видання Reuters.

Йдеться про патенти Standards Essential Patents (SEPs). Це інновації, які були внесені до галузевих стандартів і можуть бути використані будь-якою іншою особою за умови, що вона заплатить справедливу ціну.

Саме у розумінні «справедливою ціни» компанії не змогли домовитися під час переговорів щодо продовження ліцензії на використання 5G-патентів.

У 2015 році компанії вже зустрічалися в суді з аналогічного приводу. Тоді Apple стверджувала, що її пристрої не порушують патенти Ericsson, а самі патенти не належать до SEPs. Крім того, Apple вимагала розрахунків вартості патентів в залежності від вартості компонентів, у яких використовується технологія, а не від загальної вартості пристрою.

Ericsson подала новий позов ще у жовтні минулого року, звинувативши Apple у спробі уникнути сплати «розумних платежів». У грудні Apple подала зустрічний позов, звинувативши шведського виробника телекомунікаційного обладнання у «тактиці силового тиску».

В Україні 5G ще не підтримується. Але минулого року уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.

Детально про тестовий запуск 5G в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.