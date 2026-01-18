Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Навроцький вкотре розкритикував політику Європейського союзу
фото: АР

За словами польського лідера, нинішній курс ЄС, зокрема екологічні програми «Зеленого курсу» та міграційна політика, загрожує суверенітету та економіці держав-членів

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з дипломатичним корпусом у Варшаві виступив із гострою критикою поточної політики Європейського Союзу. Він порівняв об'єднання зі «згасаючою зіркою» та заявив, що Польща має очолити табір країн, які вимагають фундаментального реформування Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Я вважаю, що Польща повинна бути в авангарді табору реформ Європейського союзу, відкритого для всіх країн, які не згодні з продовженням існуючої політики і в той же час не хочуть бути зарахованими до противників самої ідеї єдиної Європи», – сказав він.

Водночас він наголосив, що не є противником європейської інтеграції, а прагне бачити «сильну Польщу в здоровому ЄС». Він підкреслив, що Польща не хоче бути «євроскептиком», але прагне повернути об’єднанню формат «здорової інтеграції», заснованої на сильних національних державах.

На зустрічі з дипломатичним корпусом Кароль Навроцький вкотре розкритикував політику Європейського союзу, негативно оцінивши, зокрема, «Зелений курс» (екологічні програми), угоду з Латинською Америкою МЕРКОСУР, міграційну політику та інші сфери. Він також заявив, що спільнота нагадує «згасаючу зірку», але йому небайдужа європейська інтеграція. За словами президента, він «хоче сильну Польщу в здоровому ЄС».

Кароль Навроцький відомий своєю критикою поточної політики Європейського союзу та України. Кілька місяців тому він сказав про «Зелену угоду», що вона «руйнує польське сільське господарство».

Правда, перед президентськими виборами він підписав декларацію з восьми пунктів, складену Славоміром Ментценом з ультраправої коаліції «Конфедерація, свобода і незалежність», в якій він, зокрема, стверджував, що буде виступати проти вступу України в НАТО і не дозволить відправляти польських солдатів в цю країну. Він також заявив, що закон про мову ворожнечі «повинен відправитися в сміттєвий ящик». Вже будучи президентом, під час зустрічі з Володимиром Зеленським він звинуватив останнього в невдячності по відношенню до Польщі.

На зустрічі з дипломатичним корпусом у четвер Навроцький заговорив про «російський імперіалізм», підкресливши, що однією з цілей Росії, крім переслідування власних громадян, «є територіальна експансія, масові вбивства і напади на цивільні об'єкти, включаючи лікарні та школи». Як він зазначив, «Польща, яка межує з Росією протягом століть, усвідомлює загрозу з боку Москви, як мало хто інший».

Він також заявив, що з закінченням війни в Україні Росія не відмовиться від подальшої експансії.

«Тільки підвищуючи обороноздатність всіх союзників і зміцнюючи нашу єдність, можна стримувати і стримувати Росію», – сказав він.

На прес-конференції в четвер Дональд Туск торкнувся теми відносин з президентом, заявивши, що вони складні, хоча і не з його вини. Він зазначив, що предметом розбіжностей є, перш за все, питання безпеки, в тому числі енергетичні, а також питання польської дипломатії та зовнішньої політики.

За його словами, це не повинно бути «предметом безперервних сварок і злости».

Він додав, що і міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час зустрічі з президентом ще раз спробує «пояснити йому», в чому суть конституційних правил. «Я сподіваюся, що ці аргументи нарешті справлять якесь враження і довгоочікувані призначення польських дипломатів на повноцінні посольські посади відбудуться», - сказав Туск. Зустріч глави МЗС з президентом має відбутися 26 січня.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити президента Росії Владіміра Путіна та сприяти завершенню війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: Кароль Навроцький Польща Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торгівельну угоду між ЄС і США було досягнуто влітку 2025 року за участі президентки Єврокомісії фон дер Ляєн
Європарламент може заморозити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа
Сьогодні, 04:35
Сілезька метрополія готується стати більшою за Варшаву та Лондон
У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту
1 сiчня, 21:30
Туск повідомив про стан мирних переговорів
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
29 грудня, 2025, 14:38
Міністр запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака
25 грудня, 2025, 18:10
Згідно з останніми даними, за вересень цього року в Польщі перебуває близько мільйона українських біженців
Антиукраїнська хвиля у Польщі: чому підтримка біженців різко знизилася
25 грудня, 2025, 04:35
Україна отримала черговий транш прямої бюджетної допомоги від ЄС
Шостий транш Ukraine Facility: Україна отримала 2,3 млрд євро
22 грудня, 2025, 14:17
Антоніу Кошта зробив заяву про допомогу Україні
ЄС ухвалив рішення про €90 млрд для України
19 грудня, 2025, 06:17
Зеленський відвідав Польщу для першої зустрічі з президентом Навроцьким
Президент України прибув до Польщі
18 грудня, 2025, 19:21
Євросоюз розширив санкції на російські судна
ЄС ввів санкції проти понад 40 суден «тіньового флоту» Росії
18 грудня, 2025, 14:15

Політика

Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб
Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
Не лише Донбас. Кум Путіна Медведчук назвав більш нахабну «межу» окупації
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua