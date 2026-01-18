Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ

За словами польського лідера, нинішній курс ЄС, зокрема екологічні програми «Зеленого курсу» та міграційна політика, загрожує суверенітету та економіці держав-членів

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з дипломатичним корпусом у Варшаві виступив із гострою критикою поточної політики Європейського Союзу. Він порівняв об'єднання зі «згасаючою зіркою» та заявив, що Польща має очолити табір країн, які вимагають фундаментального реформування Брюсселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Я вважаю, що Польща повинна бути в авангарді табору реформ Європейського союзу, відкритого для всіх країн, які не згодні з продовженням існуючої політики і в той же час не хочуть бути зарахованими до противників самої ідеї єдиної Європи», – сказав він.

Водночас він наголосив, що не є противником європейської інтеграції, а прагне бачити «сильну Польщу в здоровому ЄС». Він підкреслив, що Польща не хоче бути «євроскептиком», але прагне повернути об’єднанню формат «здорової інтеграції», заснованої на сильних національних державах.

На зустрічі з дипломатичним корпусом Кароль Навроцький вкотре розкритикував політику Європейського союзу, негативно оцінивши, зокрема, «Зелений курс» (екологічні програми), угоду з Латинською Америкою МЕРКОСУР, міграційну політику та інші сфери. Він також заявив, що спільнота нагадує «згасаючу зірку», але йому небайдужа європейська інтеграція. За словами президента, він «хоче сильну Польщу в здоровому ЄС».

Кароль Навроцький відомий своєю критикою поточної політики Європейського союзу та України. Кілька місяців тому він сказав про «Зелену угоду», що вона «руйнує польське сільське господарство».

Правда, перед президентськими виборами він підписав декларацію з восьми пунктів, складену Славоміром Ментценом з ультраправої коаліції «Конфедерація, свобода і незалежність», в якій він, зокрема, стверджував, що буде виступати проти вступу України в НАТО і не дозволить відправляти польських солдатів в цю країну. Він також заявив, що закон про мову ворожнечі «повинен відправитися в сміттєвий ящик». Вже будучи президентом, під час зустрічі з Володимиром Зеленським він звинуватив останнього в невдячності по відношенню до Польщі.

На зустрічі з дипломатичним корпусом у четвер Навроцький заговорив про «російський імперіалізм», підкресливши, що однією з цілей Росії, крім переслідування власних громадян, «є територіальна експансія, масові вбивства і напади на цивільні об'єкти, включаючи лікарні та школи». Як він зазначив, «Польща, яка межує з Росією протягом століть, усвідомлює загрозу з боку Москви, як мало хто інший».

Він також заявив, що з закінченням війни в Україні Росія не відмовиться від подальшої експансії.

«Тільки підвищуючи обороноздатність всіх союзників і зміцнюючи нашу єдність, можна стримувати і стримувати Росію», – сказав він.

На прес-конференції в четвер Дональд Туск торкнувся теми відносин з президентом, заявивши, що вони складні, хоча і не з його вини. Він зазначив, що предметом розбіжностей є, перш за все, питання безпеки, в тому числі енергетичні, а також питання польської дипломатії та зовнішньої політики.

За його словами, це не повинно бути «предметом безперервних сварок і злости».

Він додав, що і міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час зустрічі з президентом ще раз спробує «пояснити йому», в чому суть конституційних правил. «Я сподіваюся, що ці аргументи нарешті справлять якесь враження і довгоочікувані призначення польських дипломатів на повноцінні посольські посади відбудуться», - сказав Туск. Зустріч глави МЗС з президентом має відбутися 26 січня.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, здатним зупинити президента Росії Владіміра Путіна та сприяти завершенню війни в Україні.