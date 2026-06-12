Чия пісня? Користувачі музичних платформ зможуть розпізнати треки, написані штучним інтелектом

Стрімінговий сервіс Deezer запустив безкоштовний онлайн-інструмент, який сканує плейлисти

Французька платформа Deezer запустила безкоштовний онлайн-інструмент, який допомагає розрізнити музику створену людиною та штучним інтелектом. Він дозволяє з високою точністю визначати пісні, створені штучним інтелектом, у плейлистах таких гігантів, як Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube Music та багатьох інших. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechCrunch.

Новий сервіс підтримує 27 мов і сумісний із 20 популярними стрімінговими платформами. Користувачеві достатньо зайти на сторінку інструменту, обрати свій звичний музичний додаток та імпортувати власні плейлисти.

Система автоматично перевіряє аудіодоріжки на наявність специфічних частотних артефактів, які залишають популярні генератори на кшталт Suno чи Udio. Після завершення аналізу сервіс видає точний результат, показує відсоток синтетичної музики у вашій добірці та пропонує опцію поділитися цими даними у соціальних мережах.

«Жодна інша компанія досі не наслідувала наш приклад, тому ми вирішили надати можливість усім користувачам перевіряти свої плейлисти на наявність синтетичної музики незалежно від того, якою платформою вони користуються», – заявив генеральний директор Deezer Алексіс Лантерньє. Він додав, що для багатьох слухачів по всьому світу цей аналіз стане справжнім відкриттям.

Запуск інструменту відбувається на тлі глобального занепокоєння музичної індустрії. Багато моделей ШІ навчалися на захищених авторським правом матеріалах без дозволу авторів, що тепер призводить до розмивання роялті справжніх артистів.

Статистика, яку оприлюднили у Deezer, вражає:

Наразі 44% усієї нової музики, що завантажується на сервіс, створюється за допомогою штучного інтелекту.

Щодня на платформу надходить майже 75 тисяч таких треків (понад два мільйони на місяць).

Частка реальних прослуховувань таких пісень живими людьми залишається мізерною – всього від 1% до 3% від загальної кількості відтворень.

Звідки ж беруться мільйони прослуховувань? Як пояснюють експерти, близько 85% подібних відтворень платформа визначає як звичайні маніпуляції та накрутки за допомогою ботів. Шахраї створюють тисячі ШІ-треків і крутять їх на зациклених акаунтах, намагаючись незаконно викачувати гроші з фондів виплат артистам.

У компанії зазначили, що більшість конкурентів досі не мають ефективних внутрішніх засобів виявлення ШІ-музики або ж обмежуються лише поверхневим маркуванням. Натомість Deezer позначає такий контент уже понад півтора року і веде активну боротьбу за чистоту ефіру.

Нагадаємо, Google остаточно згортає Pixel Studio – ексклюзивний ШІ-додаток для власників смартфонів Pixel, який дозволяв безкоштовно генерувати та редагувати зображення. Після оновлення 2.7 застосунок спрямовує всіх користувачів до платформи Gemini.