Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей

Генпрокурор штату заявив, що сервіс свідомо обманює батьків та порушує заборону дітям до 14 років створювати акаунти

Влада американського штату Флорида ініціювала масштабний судовий процес проти TikTok. Позов, направлений до суду штату округу Сент-Люсі, звинувачує китайську компанію ByteDance (власника сервісу) у цинічному нехтуванні місцевим законодавством, спрямованим на захист ментального та фізичного здоров'я неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позивачем у справі виступає генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр. Республіканець стверджує, що платформа не лише ігнорує вікові обмеження для реєстрації, а й свідомо викривлює реальні обсяги жорстокого та сексуалізованого контенту, з яким щодня стикаються підлітки. Головним підґрунтям для судового позову став жорсткий закон штату Флорида під назвою HB 3, який офіційно набув чинності в січні 2025 року. Згідно з його положеннями, платформам соціальних мереж суворо заборонено дозволяти дітям віком до 14 років створювати будь-які облікові записи. Для підлітків віком від 14 до 16 років закон вимагає обов'язкового отримання офіційної згоди батьків перед реєстрацією профілю.

За даними прокуратури, TikTok не вжив належних технічних заходів для верифікації віку та заблокував інструменти батьківського контролю.

«TikTok свідомо обманює батьків і дозволяє дітям переглядати шкідливий і неприйнятний контент, що є прямим порушенням законодавства Флориди», – наголосив генеральний прокурор Джеймс Утмайєр. – «Ми маємо нульову толерантність до компаній, які ставлять прибуток вище за безпеку дітей».

У позовній заяві прокурор вимагає від суду ухвалення спеціального судового наказу, який зобов'яже керівництво ByteDance кардинально переформатувати внутрішні алгоритми застосунку та привести його роботу у повну відповідність до норм закону HB 3.

Окрім технічних змін та примусового видалення акаунтів малолітніх користувачів, Флорида вимагає від компанії виплати масштабних фінансових збитків та компенсацій. На момент публікації новини офіційні представники TikTok не надали оперативних коментарів журналістам.

Флорида не є єдиним штатом, що оголосив війну агресивним алгоритмам соцмереж. Наразі TikTok уже зіткнувся з аналогічними позовами від понад 25 генеральних прокурорів по всій території США. Платформу звинувачують у навмисному проєктуванні функцій, які викликають психологічну залежність у дітей та провокують глибоку кризу психічного здоров'я (депресії, тривожність) серед підлітків.

Позов проти TikTok – це другий крок влади Флориди у межах реалізації закону HB 3. У 2025 році штат уже подав до суду на компанію Snap (власника Snapchat), звинувативши її у незаконному залученні до реєстрації дітей віком до 13 років та маскуванні того факту, що через додаток неповнолітні можуть купувати наркотики та переглядати порнографію.

Справа проти Snap наразі триває. Захист IT-компаній намагався апелювати до Першої поправки до Конституції США, стверджуючи, що обмеження порушують права дітей на свободу інформації. Раніше федеральний суддя навіть заблокував виконання закону HB 3, назвавши його неконституційним. Проте дію цього судового рішення було тимчасово зупинено апеляційною інстанцією, що дозволило прокуратурі Флориди офіційно карати та штрафувати порушників, поки тривають основні судові баталії.

Нагадаємо, популярна відеоплатформа YouTube оголосила про радикальне посилення правил публікації та модерації відео. Відтепер сервіс не просто проситиме авторів бути чесними, а самостійно розгортає систему автоматичного розпізнавання та маркування реалістичних матеріалів, згенерованих нейромережами.