Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей
Генеральний прокурор Флориди подав до суду на TikTok
фото: Reuters

Генпрокурор штату заявив, що сервіс свідомо обманює батьків та порушує заборону дітям до 14 років створювати акаунти

Влада американського штату Флорида ініціювала масштабний судовий процес проти TikTok. Позов, направлений до суду штату округу Сент-Люсі, звинувачує китайську компанію ByteDance (власника сервісу) у цинічному нехтуванні місцевим законодавством, спрямованим на захист ментального та фізичного здоров'я неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позивачем у справі виступає генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмайєр. Республіканець стверджує, що платформа не лише ігнорує вікові обмеження для реєстрації, а й свідомо викривлює реальні обсяги жорстокого та сексуалізованого контенту, з яким щодня стикаються підлітки. Головним підґрунтям для судового позову став жорсткий закон штату Флорида під назвою HB 3, який офіційно набув чинності в січні 2025 року. Згідно з його положеннями, платформам соціальних мереж суворо заборонено дозволяти дітям віком до 14 років створювати будь-які облікові записи. Для підлітків віком від 14 до 16 років закон вимагає обов'язкового отримання офіційної згоди батьків перед реєстрацією профілю.

За даними прокуратури, TikTok не вжив належних технічних заходів для верифікації віку та заблокував інструменти батьківського контролю.

«TikTok свідомо обманює батьків і дозволяє дітям переглядати шкідливий і неприйнятний контент, що є прямим порушенням законодавства Флориди», – наголосив генеральний прокурор Джеймс Утмайєр. – «Ми маємо нульову толерантність до компаній, які ставлять прибуток вище за безпеку дітей».

У позовній заяві прокурор вимагає від суду ухвалення спеціального судового наказу, який зобов'яже керівництво ByteDance кардинально переформатувати внутрішні алгоритми застосунку та привести його роботу у повну відповідність до норм закону HB 3.

Окрім технічних змін та примусового видалення акаунтів малолітніх користувачів, Флорида вимагає від компанії виплати масштабних фінансових збитків та компенсацій. На момент публікації новини офіційні представники TikTok не надали оперативних коментарів журналістам.

Флорида не є єдиним штатом, що оголосив війну агресивним алгоритмам соцмереж. Наразі TikTok уже зіткнувся з аналогічними позовами від понад 25 генеральних прокурорів по всій території США. Платформу звинувачують у навмисному проєктуванні функцій, які викликають психологічну залежність у дітей та провокують глибоку кризу психічного здоров'я (депресії, тривожність) серед підлітків.

Позов проти TikTok – це другий крок влади Флориди у межах реалізації закону HB 3. У 2025 році штат уже подав до суду на компанію Snap (власника Snapchat), звинувативши її у незаконному залученні до реєстрації дітей віком до 13 років та маскуванні того факту, що через додаток неповнолітні можуть купувати наркотики та переглядати порнографію.

Справа проти Snap наразі триває. Захист IT-компаній намагався апелювати до Першої поправки до Конституції США, стверджуючи, що обмеження порушують права дітей на свободу інформації. Раніше федеральний суддя навіть заблокував виконання закону HB 3, назвавши його неконституційним. Проте дію цього судового рішення було тимчасово зупинено апеляційною інстанцією, що дозволило прокуратурі Флориди офіційно карати та штрафувати порушників, поки тривають основні судові баталії.

Нагадаємо, популярна відеоплатформа YouTube оголосила про радикальне посилення правил публікації та модерації відео. Відтепер сервіс не просто проситиме авторів бути чесними, а самостійно розгортає систему автоматичного розпізнавання та маркування реалістичних матеріалів, згенерованих нейромережами. 

Читайте також:

Теги: TikTok США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон заблокував продаж Tomahawk Німеччині
США злякалися реакції Кремля та заблокували ракети для Німеччини – Politico
13 червня, 12:19
США – Парагвай 4:1 (3:0)
Чемпіонат світу з футболу: США розгромили Парагвай
13 червня, 06:26
Для Трампа головною вимогою залишається відсутність ядерної зброї у Ірану
Чи може Трамп укласти вигідну угоду з Іраном? Аналіз CNN
13 червня, 01:49
F-15 Eagle один із найвідоміших американських важких тактичних винищувачів 4-го покоління, розроблений компанією McDonnell Douglas (тепер частина Boeing)
NBC News: Іран міг збити американський винищувач F-15 китайською ракетою
30 травня, 04:01
Трамп: Мене не хвилюють проміжні вибори
Трамп заявив, що не поспішатиме укладати угоду з Іраном, бо «йому байдуже на проміжні вибори»
28 травня, 00:01
Росія розглядатиме це питання як кричущий випадок неповаги до китайського головування в Раді Безпеки
Росія звинуватила США в невидачі візи дипломату для участі в засіданні Радбезу ООН
27 травня, 00:02
Сі Цзіньпін вважає, що обмеження його влади та амбіцій руйнуються
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
21 травня, 04:15
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву про роль Трампа у війні РФ проти України
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
19 травня, 21:33

Телеком

Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей
Флорида подає до суду на TikTok через безпеку дітей
YouTube почав видаляти російські рекламні відео про завод дронів
YouTube почав видаляти російські рекламні відео про завод дронів
Чия пісня? Користувачі музичних платформ зможуть розпізнати треки, написані штучним інтелектом
Чия пісня? Користувачі музичних платформ зможуть розпізнати треки, написані штучним інтелектом
Застосунок «Захист+»: як ветеранам отримати доступ до знижок і корисних сервісів
Застосунок «Захист+»: як ветеранам отримати доступ до знижок і корисних сервісів
Київстар відключає один зі способів поповнення рахунку
Київстар відключає один зі способів поповнення рахунку
Apple представила нову Siri на базі штучного інтелекту
Apple представила нову Siri на базі штучного інтелекту

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua