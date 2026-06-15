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YouTube почав видаляти російські рекламні відео про завод дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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YouTube почав видаляти російські рекламні відео про завод дронів
YouTube почав видаляти рекламу російського заводу дронів
фото з відкритих джерел

З відеохостингу заблоковано десятки роликів проєкту «Алабуга Політех»

Американський відеохостинг YouTube розпочав масштабну кампанію з очищення платформи від пропагандистського та рекламного контенту, пов'язаного з російською особливою економічною зоною «Алабуга» (Республіка Татарстан). Цей об'єкт є одним із головних військово-промислових хабів РФ, де розгорнуто конвеєрне збирання ударних безпілотників, якими ворог щодня тероризує мирні міста України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Адміністрація платформи YouTube уже видалила щонайменше 61 пропагандистське та рекламне відео, які просували освітньо-виробничий проєкт «Алабуга Політех». Крім того, під повне блокування потрапив і сам офіційний канал особливої економічної зони, що унеможливлює подальше поширення їхніх промоматеріалів через цей сервіс.

Адміністрація Google (якій належить YouTube) застосувала жорсткі заходи через порушення правил платформи щодо заборони контенту, який пропагує насильство, підтримує терористичну діяльність або пов'язаний із підсанкційними військовими об'єктами країни-агресора.

Особлива економічна зона «Алабуга» у Татарстані наразі є ключовим елементом російської воєнної машини. Саме на цих потужностях за безпосередньої підтримки Ірану Кремль організував масштабне ліцензійне та самостійне виробництво бароражуючих боєприпасів типу Shahed-136 (у російському маркуванні – «Герань-2»).

Виготовлені в «Алабузі» дрони-камікадзе російська армія майже щоночі випускає десятками по житлових кварталах, лікарнях та енергетичних об'єктах України, що призводить до масових руйнувань, поранень та загибелі цивільного населення.

Нагадаємо, популярна відеоплатформа YouTube оголосила про радикальне посилення правил публікації та модерації відео. Відтепер сервіс не просто проситиме авторів бути чесними, а самостійно розгортає систему автоматичного розпізнавання та маркування реалістичних матеріалів, згенерованих нейромережами.

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Теги: YouTube росія

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