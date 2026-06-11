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Застосунок «Захист+»: як ветеранам отримати доступ до знижок і корисних сервісів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Застосунок «Захист+»: як ветеранам отримати доступ до знижок і корисних сервісів
Застосунок працює у межах проєкту «Тут шанують ветеранів»
фото: glavcom.ua, Київська ОВА

Завантажити застосунок «Захист+» можна в App Store або Google Play

Міністерство у справах ветеранів України повідомило про можливості мобільного застосунку «Захист+», створеного для ветеранів і ветеранок. За допомогою сервісу користувачі можуть отримувати знижки та кешбек, користуватися програмами лояльності від партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінветеранів.

«Застосунок працює у межах проєкту «Тут шанують ветеранів» ГО «Захист+» за підтримки Мінветеранів та Київської обласної військової адміністрації та допомагає швидко знаходити заклади, бізнеси й сервіси, які надають спеціальні умови для ветеранської спільноти», – йдеться у повідомленні.

У застосунку можна:

  • переглядати заклади-партнери у своєму місті;
  • знаходити найближчі локації за геолокацією;
  • користуватися мапою закладів із позначкою «Тут шанують ветеранів»;
  • отримувати знижки, кешбек або спеціальні пропозиції від партнерів;
  • підтверджувати право на пропозицію через QR-код у застосунку;
  • отримувати push-сповіщення про нових партнерів та актуальні можливості;
  • знаходити контакти ліній підтримки, де ветерани можуть отримати юридичні консультації, психологічну допомогу та інші сервіси.

Як це працює?

  • Завантажте застосунок «Захист+» в App Store або Google Play.
  • Зареєструйтеся та підтвердьте статус ветерана через «Дію».
  • Оберіть місто та перегляньте каталог закладів-партнерів.
  • Завітайте до закладу й покажіть QR-код у застосунку.
  • Отримайте знижку, кешбек або спеціальні умови від партнера.

«Захист+» – це ще один інструмент, який допомагає ветеранам і ветеранкам швидше знаходити доступні можливості поруч із собою, а бізнесу – долучатися до культури поваги й підтримки тих, хто захищав Україну. Сервіс продовжує розвиватися: до нього поступово долучатимуться нові партнери, пропозиції та корисні можливості для ветеранської спільноти», – додається у повідомленні.

До слова, Кабмін запустив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана.

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Теги: ветеран застосунок

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