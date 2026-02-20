Головна Світ Соціум
Роскомнагляд висунув нові вимоги до месенджера Telegram

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Роскомнагляд висунув нові вимоги до месенджера Telegram
З 10 лютого 2026 року Роскомнагляд почав технічне сповільнення месенджера
Роскомнагляд повідомив, що Telegram нібито системно створює інфраструктуру для «пробиву» особистих даних росіян

Російський регулятор уперше детально роз’яснив характер своїх претензій до месенджера Telegram, що фактично підтверджує підготовку до його повного блокування на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Регулятор звинуватив Telegram у «системній підтримці інфраструктури», яка дозволяє ботам і каналам нелегально розповсюджувати персональні дані росіян у форматі «досьє на людину».

Тому, на думку регулятора, месенджер має сам, не чекаючи на скарги, знаходити та блокувати сервіси «пробиву».

Під «пробивом» маються на увазі боти та сервіси, що дають змогу отримати особисті дані інших користувачів у форматі досьє. Роскомнагляд також зазначає, що Telegram на запит служби щотижня видаляє близько 100 таких ботів, проте проблема залишається актуальною.

Нагадаємо, Росія передумала блокувати Telegram своїм військовим. В російському уряді заявили, що не будуть зараз обмежувати роботу Telegram для військових, але сподіваються, що вони перейдуть на інші платформи. 

Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Росії Максут Шадаєв заявив, що уряд ухвалив рішення «не обмежувати зараз роботу Telegram» у зоні так званої «СВО».

 

Теги: Telegram Росспоживнагляд блокування росія

