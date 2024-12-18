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Українці можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українці можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення
Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в «Дію» автоматично
фото: diia.gov.ua/«Дія»

Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України запускає сервіс оформлення е-посвідчення пенсіонера онлайн. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Зазначається, що тепер можна оформлювати лише електронне пенсійне, без паперового аналога. Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього в особистому кабінеті:

  • перейдіть у розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;
  • натисніть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»;
  • виберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналога або платіжної картки)»;
  • заповніть та відправте заяву.

Результат розгляду заяви отримаєте у розділі «Мої Звернення» – «Статус звернення». Коли посвідчення буде сформоване – його можна буде побачити у «Дії».

Пресслужба наголошує, що пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в «Дію» автоматично. Натомість пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в «Дію» власноруч. Для цього потрібно прогорнути всі документи в застосунку, а далі вибрати «Додати документ» та натиснути «Пенсійне посвідчення».

«Раніше такий підхід реалізували з посвідченням водія. Зараз кожен п’ятий українець, замінюючи посвідчення в «Дії», замовляє тільки цифровий документ», – зазначено в дописі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над чотирма цифровими проєктами в «Дії» для протидії корупції. Йдеться про розмитнення авто в «Дії», «еАкциз», електронний нотаріат і нові будівельні послуги.

До слова, Кабінет міністрів продовжує цифровізацію послуг для чинних або колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Уряд запустив експериментальний проєкт.

Теги: пенсіонери Дія пенсія документи застосунок Пенсійний фонд

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