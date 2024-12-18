Умєров розповів, скільки часу має військовий, аби повернутися після СЗЧ через «Армія+»

Сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу можна за п'ять хвилин

Грошове забезпечення та соціальні гарантії військових мають відновитися протягом 72 годин після повернення на службу

Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

У застосунку «Армія+» запущено новий сервіс, який дозволяє сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу.

Як зазначив Умєров, процес максимально простий і займає лише п'ять хвилин. «Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат», – зазначив він.



За словами міністра оборони, кожен етап під час процедури повернення військового на службу супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій.

«Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку. Командир однієї з цих військових частин має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій», – пояснив очільник оборонного відомства.

Крім того, після повернення на службу військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини через «Армія+».

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, у військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися.

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових. За його словами, частою причиною СЗЧ є психологічні проблеми.