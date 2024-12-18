Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Умєров розповів, скільки часу має військовий, аби повернутися після СЗЧ через «Армія+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Умєров розповів, скільки часу має військовий, аби повернутися після СЗЧ через «Армія+»
Сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу можна за п'ять хвилин
фото з відкритих джерел

Грошове забезпечення та соціальні гарантії військових мають відновитися протягом 72 годин після повернення на службу

Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

У застосунку «Армія+» запущено новий сервіс, який дозволяє сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу.

Як зазначив Умєров, процес максимально простий і займає лише п'ять хвилин. «Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат», – зазначив він.

За словами міністра оборони, кожен етап під час процедури повернення військового на службу супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій.

«Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку. Командир однієї з цих військових частин має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій», – пояснив очільник оборонного відомства.

Крім того, після повернення на службу військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини через «Армія+».

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, у військовослужбовців, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися.

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявляв, що кількість випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями може зменшитися. Причиною цьому може стати збільшення строків базової підготовки військових. За його словами, частою причиною СЗЧ є психологічні проблеми.

Читайте також:

Теги: міністр Рустем Умєров Міноборони військові застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і домовину з воїном не пропустили. Тому панахида була під церковною брамою
Скандал на Волині. Московська церква не пустила до храму відспівати воїна (фото)
Сьогодні, 14:55
Розвідники знищили російський Су-30
Росія втратила винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви – розвідка
14 грудня, 13:33
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
14 грудня, 12:56
Відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі заступника міністра оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, з міжнародним радником із професійної військової освіти Литовської Республіки Стасісом Палдунасом
Стало відомо, коли Литва допоможе Україні підготувати військових інструкторів
12 грудня, 22:57
Українці впізнали своїх рідних на відео з військовополоненими
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
5 грудня, 09:46
Прихильники сирійської опозиції стоять на захопленому танка в місті Маарат аль-Нуман, на південний захід від Алеппо, Сирія, 30 листопада 2024 року
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
1 грудня, 20:42
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
30 листопада, 17:35
Мер Києва закликав не спекулювати на темі допомоги і підкреслив, що Київ найбільше допомагає військовим
На підтримку військових у цьому році Київ виділив 10 млрд грн, у наступному цифра зросте – Кличко
29 листопада, 20:22
Президент підписав три важливих закони
Зеленський підписав три важливих закони, РФ масовано ударила по Україні. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:00

Телеком

Умєров розповів, скільки часу має військовий, аби повернутися після СЗЧ через «Армія+»
Умєров розповів, скільки часу має військовий, аби повернутися після СЗЧ через «Армія+»
Військові зможуть повернутись із СЗЧ завдяки «Армія+»
Військові зможуть повернутись із СЗЧ завдяки «Армія+»
Українці можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення
Українці можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет
Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»
Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»
Куди скаржитися на поганий зв’язок? Глава Мінцифри анонсував нововведення
Куди скаржитися на поганий зв’язок? Глава Мінцифри анонсував нововведення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
23K
Орбан відреагував на критику Зеленського
9997
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
7649
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
7015
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua