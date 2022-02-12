Оновлення Windows 11 дозволить користувачам заощадити на електроенергії
Користувачі зможуть провести «еко-оцінку» свого комп'ютера у новому системному меню
Windows 11 отримає нові функції, які допоможуть зменшити споживання енергії, повідомляє портал Tom's Guide.
Інформація була виявлена в останній версії Windows 11 Insider.
Відомо, що у майбутньому користувачі зможуть провести «еко-оцінку» свого комп'ютера у новому системному меню під назвою «Стійкість». Тест оцінить комп'ютер за шкалою з п'яти символів у вигляді листочків, які заповнюватимуться зеленим кольором, якщо пристрій споживає допустиму кількість електроенергії.
У новому розділі функції енергозбереження будуть розділені на два пункти – налаштування за замовчуванням та розширені опції, що дозволить користувачам вибрати оптимальне енергоспоживання.
A few more improvements coming to Windows 11— Albacore (@thebookisclosed) February 5, 2022
• Sustainability: better energy consumption and device recycling awareness
• Focus Assist is becoming Focus, now schedulable through Outlook & sporting more granular options
• Notification priorities no longer tucked away in UI pic.twitter.com/5V6t51rDP4
У цьому розділі також буде додано рекомендації щодо правильної утилізації комп'ютера.
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