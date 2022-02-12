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    Оновлення Windows 11 дозволить користувачам заощадити на електроенергії

    У новому розділі функції енергозбереження будуть розділені на два пункти - Оновлення Windows 11 дозволить користувачам заощадити на електроенергії
    У новому розділі функції енергозбереження будуть розділені на два пункти
    фото з відкритих джерел

    Користувачі зможуть провести «еко-оцінку» свого комп'ютера у новому системному меню

    Windows 11 отримає нові функції, які допоможуть зменшити споживання енергії, повідомляє портал Tom's Guide.

    Інформація була виявлена в останній версії Windows 11 Insider.

    Відомо, що у майбутньому користувачі зможуть провести «еко-оцінку» свого комп'ютера у новому системному меню під назвою «Стійкість». Тест оцінить комп'ютер за шкалою з п'яти символів у вигляді листочків, які заповнюватимуться зеленим кольором, якщо пристрій споживає допустиму кількість електроенергії.

    У новому розділі функції енергозбереження будуть розділені на два пункти – налаштування за замовчуванням та розширені опції, що дозволить користувачам вибрати оптимальне енергоспоживання.

    У цьому розділі також буде додано рекомендації щодо правильної утилізації комп'ютера.

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    Теги: смартфон Windows
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    Оновлення Windows 11 дозволить користувачам заощадити на електроенергії