Оновлення Windows 11 дозволить користувачам заощадити на електроенергії

Windows 11 отримає нові функції, які допоможуть зменшити споживання енергії, повідомляє портал Tom's Guide.

Інформація була виявлена в останній версії Windows 11 Insider.

Відомо, що у майбутньому користувачі зможуть провести «еко-оцінку» свого комп'ютера у новому системному меню під назвою «Стійкість». Тест оцінить комп'ютер за шкалою з п'яти символів у вигляді листочків, які заповнюватимуться зеленим кольором, якщо пристрій споживає допустиму кількість електроенергії.

У новому розділі функції енергозбереження будуть розділені на два пункти – налаштування за замовчуванням та розширені опції, що дозволить користувачам вибрати оптимальне енергоспоживання.

A few more improvements coming to Windows 11

• Sustainability: better energy consumption and device recycling awareness

• Focus Assist is becoming Focus, now schedulable through Outlook & sporting more granular options

• Notification priorities no longer tucked away in UI pic.twitter.com/5V6t51rDP4