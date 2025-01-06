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У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку
Раніше в Дагестані, Чечні та Інгушетії перестали відкриватися зарубіжні сервіси і месенджери
фото з відкритих джерел

Російські користувачі скаржаться на збої в роботі операторів зв'язку, банків, сервісів і соцмереж

Росіяни скаржаться на проблеми в роботі низки операторів зв'язку, банків, інтернет-сервісів і соцмереж. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Збої фіксуються в роботі МТС, «Мегафон» та інших операторів зв'язку, а також застосунків Т-Банк і Альфа-банк. Крім того, російські користувачі повідомляють про проблеми з доступом до Google, Rutube, «ВКонтакте» та інших платформ.

У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку
У Росії стався масовий збій у роботі інтернет-сервісів та операторів зв’язку
скріншот

На початку грудня 2024 року в Дагестані, Чечні та Інгушетії перестали відкриватися зарубіжні сервіси і месенджери, включно з YouTube, Telegram і WhatsApp. Місцеві оператори пояснили це тим, що Роскомнагляд проводить навчання «з відпрацювання сценаріїв вимкнення доступу до закордонного сегменту мережі». Обмеження тривали добу. Місцеві жителі говорили, що у них не відкривалися не тільки закордонні сервіси, а й місцеві.

Наприкінці грудня трафік відеохостингу YouTube у Росії знизився до 20% від норми. IT-фахівець, директор некомерційної організації «Товариство захисту інтернету» Михайло Клімарьов, який проаналізував дані через сервіс моніторингу Google, заявив, що йдеться про «справжнісіньке блокування» і «YouTube де-факто заблоковано у РФ».

Раніше Росія оштрафувала американську компанію Google на $20 децильйонів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube. Суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року. Штраф розміром ;20 децильйонів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

До слова, Роскомнагляд обмежив доступ до популярного месенджера Viber на території РФ начебто через «порушення вимог російського законодавства».

Теги: росіяни росія мобільний зв’язок мобільні оператори інтернет

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