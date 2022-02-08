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    У Windows 11 з'являться секретні функції

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    Microsoft тестує нові експериментальні функції Windows 11 - У Windows 11 з'являться секретні функції
    Microsoft тестує нові експериментальні функції Windows 11
    фото: Microsoft

    Тестові функції можна вимкнути, якщо вони не сподобалися власнику системи

    Microsoft запровадить у Windows 11 експериментальні функції для тестувальників. Про це повідомляє портал The Verge.

    За словами керівника відділу програми попередньої оцінки Аманди Ланговскі, «в рамках цієї еволюції» компанія має намір продемонструвати, що покладається на тестувальників, як на людей, які допоможуть якнайкраще реалізовувати нові функції.

    «Компанія може краще вдосконалювати користувальницький досвід і надавати рішення в Windows, які дійсно дозволяють клієнтам досягати більшого при реалізації своїх ідей», – пояснила Ланговскі.

    Вона вказала на те, що частина показаних функцій може ніколи не з'явитись у фінальних версіях операційної системи.

    Також тестові функції можна вимкнути, якщо вони не сподобалися власнику системи.

    У грудні 2021 стало відомо, що Microsoft поверне в Windows 11 можливість спрощеного вибору браузера за замовчуванням. Це сталося після критики дій компанії з боку конкурентів, таких як Opera, Mozila та Vivaldi.

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    Теги: технології Microsoft Windows
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    У Windows 11 з'являться секретні функції