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Отримання коштів на відновлення житла: коли запрацює послуга

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Отримання коштів на відновлення житла: коли запрацює послуга
Кошти людям нараховуватимуть на спеціальний рахунок у банку
фото ілюстративне

Коли сервіс запрацює, українці зможуть отримати кошти на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника

Із 10 травня в «Дії» стартує програма «єВідновлення», у межах якої людям виплачуватимуть кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що уряд 21 квітня вирішив ухвалити постанову, яка дозволяє почати тестувати програму «єВідновлення», щоб уникнути помилок і непорозумінь.

Коли сервіс запрацює, українці зможуть отримати кошти на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначатиме спеціальна комісія. Кошти людям нараховуватимуть на спеціальний рахунок у банку.

Пріоритет надаватимуть учасникам бойових дій, сім'ям загиблих військових, мобілізованим до армії, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд.

До слова, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: війна будівництво уряд

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