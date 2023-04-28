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На Алясці зіштовхнулися два військові гелікоптери США: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Алясці зіштовхнулися два військові гелікоптери США: є загиблі
Гелікоптер AH-64 Apache під час навчань
фото: Армія США

Гелікоптери виконували тренувальний політ

Вчора, 27 квітня, на Алясці зіштовхнулися та розбилися два гелікоптери армії США. Троє осіб загинули. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався поблизу міста Хілі. Два вертольоти AH-64 Apache дислокувалися на базі Форт-Уейнрайт у районі міста Фейрбенкс.

Гелікоптери виконували тренувальний політ. За попередньою інформацією, на борту кожного гвинтокрила було по двоє осіб.

Американські військові повідомляють, що внаслідок зіткнення двоє солдатів загинули на місці, ще один помер дорогою до лікарні. Четвертий військовий наразі госпіталізований.

Нагадаємо, у січні два винищувачі військово-повітряних сил Індії – Sukhoi Su-30 і Mirage 2000 – розбилися у штаті Мадх'я-Прадеш під час навчань.

Теги: США гелікоптер авіакатастрофа

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