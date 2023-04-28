На Алясці зіштовхнулися два військові гелікоптери США: є загиблі

Гелікоптер AH-64 Apache під час навчань

Гелікоптери виконували тренувальний політ

Вчора, 27 квітня, на Алясці зіштовхнулися та розбилися два гелікоптери армії США. Троє осіб загинули. Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що інцидент стався поблизу міста Хілі. Два вертольоти AH-64 Apache дислокувалися на базі Форт-Уейнрайт у районі міста Фейрбенкс.

Гелікоптери виконували тренувальний політ. За попередньою інформацією, на борту кожного гвинтокрила було по двоє осіб.

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Американські військові повідомляють, що внаслідок зіткнення двоє солдатів загинули на місці, ще один помер дорогою до лікарні. Четвертий військовий наразі госпіталізований.

Нагадаємо, у січні два винищувачі військово-повітряних сил Індії – Sukhoi Su-30 і Mirage 2000 – розбилися у штаті Мадх'я-Прадеш під час навчань.