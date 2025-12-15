Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна
Представник Міноборони Польщі повідомив, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни
фото: Defence24

Польща має у своєму розпорядженні 14 літаків МіГ-29

Польща працює над передачею Україні 6−8 винищувачів МіГ-29. Їх буде списано з балансу польської армії до кінця грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни. Натомість Київ може поділитися з Варшавою безпілотними технологіями.

«Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною», – зазначив він.

Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який планується у пʼятницю, 19 грудня.

Нагадаємо, Польща проводить переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Країна наголошує, що передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

Раніше посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передачі Україні польських літаків МіГ-29. Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.

Читайте також:

Теги: Польща винищувач військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 листопада відбудеться панахида за Амелією та Оксаною Гжесько
У Тернополі росіяни вбили семирічну громадянку Польщі: Навроцький та Туск відреагували
22 листопада, 05:58
Туск вимагає від Німеччини швидкого рішення щодо компенсацій полякам
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму
1 грудня, 19:00
Навроцький: З москалями ні в XIX столітті, ні у XX столітті, ні у XXI столітті немає жодних угод
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
2 грудня, 01:26
Українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування
3 грудня, 08:36
Росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації
Росіяни вигадали підступний план, як налаштувати поляків проти українців
5 грудня, 06:26
У Польщі виявили четвертий тунель біля кордону з Білоруссю
У Польщі прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю. Затримано понад 130 мігрантів (фото, відео)
12 грудня, 18:38
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
24 листопада, 14:23
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик закликав поляків не легковажити звуками сирен
У польському місті лунала повітряна тривога
7 грудня, 15:58
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
9 грудня, 15:12

Політика

Стало відомо, скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна
Стало відомо, скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
Фіцо про вступ України в ЄС: Ми не можемо цього дозволити
Німеччина прийме звільнених білоруських опозиціонерів Колеснікову та Бабарика
Німеччина прийме звільнених білоруських опозиціонерів Колеснікову та Бабарика
Лауреатка Нобелівської премії заявила про повну підтримку дій Трампа щодо Венесуели
Лауреатка Нобелівської премії заявила про повну підтримку дій Трампа щодо Венесуели
Новим президентом Чилі став прихильник Піночета
Новим президентом Чилі став прихильник Піночета

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua