Стало відомо, скільки польських винищувачів МіГ-29 отримає Україна

Польща має у своєму розпорядженні 14 літаків МіГ-29

Польща працює над передачею Україні 6−8 винищувачів МіГ-29. Їх буде списано з балансу польської армії до кінця грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни. Натомість Київ може поділитися з Варшавою безпілотними технологіями.

«Ці літаки залишають польську армію наприкінці грудня. Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт, або ж вони можуть опинитися в Україні та допомогти знищити наших ворогів. На мою думку, ситуація видається досить очевидною», – зазначив він.

Водночас рішення щодо передачі винищувачів досі не ухвалили. Цю тему, зокрема, обговорюватимуть під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який планується у пʼятницю, 19 грудня.

Нагадаємо, Польща проводить переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Країна наголошує, що передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

Раніше посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передачі Україні польських літаків МіГ-29. Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.