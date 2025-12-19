Очільник МЗС Польщі «вручив» Орбану орден Леніна
Орбан стверджував, що нібито завдяки зусиллям Угорщини вдалося «не дозволити Європі оголосити війну Росії»
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про блокування кредиту для України із заморожених активів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис польського урядовця.
Орбан стверджував, що нібито вдалося «запобігти негайній загрозі війни» та «не дозволити Європі оголосити війну Росії». Він додав, що цей план нібито втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансовий тягар.
«Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військовий кредит на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути кредит, ці європейські країни повинні будуть покрити його виплати», – казав він.
Глава угорського уряду констатував, що Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не доєднуватися до цього процесу. «Погана новина полягає в тому, що підготовка до війни у Брюсселі явно продовжується. Угорщина залишається голосом миру в Європі та не дозволить використати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир та забезпечити, щоб угорські кошти не прямували до України», – казав він.
Глава МЗС Польщі з іронією відреагував на цинічні заяви Орбана. У відповідь Сікорський написав: «Вітаю», додавши фотографію ордена Леніна.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025
Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну.
