Очільник МЗС Польщі «вручив» Орбану орден Леніна

Сікорський у коментарі під дописом Орбана, де той критикував кредит для України, написав «Вітаю» і додав фотографію найвищої нагороди СРСР

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про блокування кредиту для України із заморожених активів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис польського урядовця.

Орбан стверджував, що нібито вдалося «запобігти негайній загрозі війни» та «не дозволити Європі оголосити війну Росії». Він додав, що цей план нібито втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансовий тягар.

«Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військовий кредит на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути кредит, ці європейські країни повинні будуть покрити його виплати», – казав він.

Глава угорського уряду констатував, що Угорщина, Словаччина та Чехія вирішили не доєднуватися до цього процесу. «Погана новина полягає в тому, що підготовка до війни у Брюсселі явно продовжується. Угорщина залишається голосом миру в Європі та не дозволить використати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир та забезпечити, щоб угорські кошти не прямували до України», – казав він.

Глава МЗС Польщі з іронією відреагував на цинічні заяви Орбана. У відповідь Сікорський написав: «Вітаю», додавши фотографію ордена Леніна.

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну.