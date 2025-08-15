Головна Країна Суспільство
«Пакунок школяра» стартує найближчими днями: як отримати 5 тис. грн на підготовку до школи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Отримані кошти потрібно буде використати протягом 180 днів
колаж: glavcom.ua

Федоров анонсував запуск «Пакунка школяра»: батьки першокласників отримають по 5 тис. грн

Найближчим часом в Україні може стартувати нова державна програма «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову виплату в розмірі 5 тис. гривень для батьків, чиї діти цього року йдуть у перший клас. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Главком».

За його словами, програму планують запустити «найближчими днями, максимум за тиждень».

Що таке «Пакунок школяра»

У рамках програми батьки першокласників зможуть отримати 5 тис. грн на спеціальну «Дія.Картку». Ці кошти можна буде використати виключно на підготовку дитини до навчання.

Витратити гроші можна буде на:

  • шкільну форму та взуття
  • рюкзак
  • канцтовари
  • інші необхідні для школи речі

Отримані кошти потрібно буде використати протягом 180 днів з моменту їх зарахування.

Як оформити виплату

Для отримання допомоги необхідно подати заявку до 15 листопада 2025 року. Це можна зробити двома способами:

  • Онлайн – через застосунок або портал «Дія».
  • Офлайн – у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Для оформлення заявки потрібно буде надати ПІБ отримувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження дитини, серія та номер свідоцтва про народження, номер спеціального банківського рахунку.

Нагадаємо, Харків та селище Бородянка Бучанського району Київської області приєднаються до тестування звʼязку 5G в Україні. Про це, як пише «Главком», повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Посадовець зазначив, що попри війну, до тестування технології 5G окрім Львова вже цієї осені приєднаються ще Харків та Бородянка.

Михайло Федоров школярі школа Дія

