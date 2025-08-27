Мінцифри анонсувало шість нових сервісів у «Дії»

Команда «Дії» розпочала тестування сервісу, який немає аналогів в інших країнах

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що незабаром у застосунку цифрових держпослуг «Дія» з'являться шість нових сервісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника відомства.

AI-асистент

Як зазначив міністр, найближчим часом у «Дії» з’явиться AI-асистент. Це буде переший у світі національний асистент, який надаватиме державні послуги. «Перший сервіс – довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою», – пояснив Федоров.

еНотаріат

Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Наразі Мінцифри разом з Мінʼюстом і держпідприємством «Національні інформаційні системи» працює над електронною системою, яка інтегрує всі нотаріальні процеси й стане основою для запуску послуг у «Дії». Самі сервіси планують запустити з 2026 року.

еАкциз

Міністр розповів, що лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь і тютюн. «Тож рішенням стає цифрова трансформація сфери, яка створює прозорі правила гри для ринку і захистить українців від неякісної продукції», – йдеться в колонці Федорова.

За словами міністра, завдяки електронній системі можна буде відстежувати шлях алкоголю та тютюну від виробника або імпортера до кінцевого споживача. Паперову акцизну марку замінить електронна, яка матиме унікальний код, що унеможливить її підробку. Наразі триває бета-тестування системи, а сам запуск запланований на 2026 рік.

Шлях пораненого

Як повідомив очільник Мінцифри, це – комплексний сервіс для військових та їхніх родин. За однією заявою людина зможе отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу, соціальні послуги та пільги тощо. Також буде доступна низка послуг для рідних загиблих військових.

«Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами – автоматична. Запуск сервісу плануємо вже восени», — додав Федоров.

Базова соціальна допомога

Команда «Дії» розпочала тестування сервісу, який, за словами Федорова, немає аналогів в інших країнах. Ця послуга має обʼєднати всі соцвиплати в одну. Скористатися нею зможуть українці, які вже отримують різні соціальні виплати від держави. «Розмір виплат розраховується індивідуально, вам потрібно буде лише подати заяву в застосунку «Дія», – пояснив він.

Витяг про несудимість з апостилем

Команда Мінцифри разом з Міністерством внутрішніх справ працює над тим, аби цей документ можна було замовити в «Дії» з доставленням. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві – новий сервіс має виправити цю незручність.

До слова, в Україні черга на укладення шлюбу через сервіс «єШлюб» сягає пів року. Крім того, у планах уряду запуск ще однієї послуги для громадян – «єРозлучення».