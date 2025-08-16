Частина сервісів «Дії» не працюватимуть два дні: перелік

Мін’юст планово оновлюватиме реєстри

Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Як інформує «Главком», Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Дії».

«Дія» не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – ідеться у повідомленні.

Зокрема не працюватимуть:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;

Дія.QR;

єВідновлення;

Бронювання працівників;

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

Перереєстрація авто;

Актові записи про зміну імені;

Актові записи про народження;

Актові записи про шлюб;

Актові записи про розлучення;

Свідоцтва про народження;

Витяг про місце проживання дитини;

Заява про субсидію;

єМалятко;

Державна реєстрація прав на нерухоме майно;

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Витяг з ЄДР;

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

Зміна місця проживання;

Заяви до міжнародного Реєстру збитків;

Гранти єРобота;

Будівельні послуги;

еПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що послуга «єВідновлення» тимчасово не працюватиме в застосунку та на порталі «Дія».

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост в Telegram.

«Запустили Дія.Картку – зручне отримання державних виплат для українців. Тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні – у кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток – одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу», – пояснив Федоров.

Міністр розповів, що «Дія.Картка» має переваги. Зокрема, йдеться про одну картку під усі державні виплати. Також українці тепер мають можливість змішаної оплати – автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.