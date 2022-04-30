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    Скільки іноземних дипломатичних представництв працюють у Києві

    У столицю повертаються амбасадори десятків країн - Скільки іноземних дипломатичних представництв працюють у Києві
    У столицю повертаються амбасадори десятків країн
    фото: Офіс президента

    Це надзвичайно важливий жест підтримки України, наголошує президент

    У Києві вже працюють 27 іноземних дипломатичних представництв. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

    Він зазначив, що 29 квітня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва.

    «Зараз вже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми всім їм вдячні», – сказав президент.

    Зеленський наголосив, що «такі жести» разом із потужною оборонною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що «з кожним днем для Росії все очевидніша необхідність припинити війну».

    Президент додав, що при такій підтримці України програш окупантів – безальтернативний.

    Нагадаємо, Австрія повернула своє посольство в Київ. Крім того, Британія повертає посольство до Києва. А ще до Києва повернулося посольство Франції.

    Раніше повідомлялося, що 18 посольств вже відновили роботу в Києві.

    Також Зеленський пояснив, чому підтримка України важлива для всього світу.

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    Теги: росія окупанти війна посол Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Скільки іноземних дипломатичних представництв працюють у Києві