Важливе оновлення Windows 10 викликає «синій екран смерті»



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Офіційно компанія поки ніяк не відреагувала на ситуацію

Випущене півтора тижні тому січневе накопичувальне оновлення Windows 10 виявилося ще більш проблемним, ніж здавалося спочатку.

Оновлення під номером KB4528760 є важливим, оскільки включає виправлення критичної уразливості, яке виявило Агентство національної безпеки США. Однак крім виправлень, воно принесло нові проблеми користувачам.

Спочатку користувачі почали масово скаржитися на те, що апдейт не вдається встановити і тільки видає повідомлення про помилку. В основному, проблема торкнулася користувачів версій Windows 10 May 2019 Update і Windows 10 November 2019 Update.

У деяких користувачів проблеми виявилися куди серйозніше – оновлення KB4528760 може викликати збій завантаження і навіть «синій екран смерті».

Офіційно компанія поки ніяк не відреагувала на ситуацію. Причина збоїв точно невідома, проте в мережі з’явилася одна теорія. Проблеми, можливо, пов’язані зі штатним додатком «підключити», оскільки більшість постраждалих користувачів недавно видалили «підключити» з системи. Збіг це чи ні, поки неясно.

Додаток «Підключити» (Connect) входить до складу Windows 10 і дозволяє перетворити ноутбук або комп’ютер в зовнішній бездротовий монітор і транслювати на нього відео.

Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена.

Нагадаємо, користувачі Windows 10 опинилися в небезпеці через один файл.

Джерело Itsider.