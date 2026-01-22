Головна Країна Політика
search button user button menu button

Волонтер Стерненко став радником міністра оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
Михайло Федоров (ліворуч) наголосив, що військові повинні отримувати ефективну зброю, яка «працює тут і зараз»
фото: Михайло Федоров

Сергій Стерненко займатиметься питаннями підвищення використання дронів на фронті

Волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті. За словами глави оборонного відомства, досвід Стерненка допоможе підвищити ефективність безпілотних підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший – базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати – військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз», – пояснив глава Міноборони.

Федоров зазначив, що ще одним фокусом спільної роботи стане аналітика та ефективність. «Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога», – додав міністр.

Очільник оборонного відомства наголосив, що завдання Міноборони – допомогти швидко вирости іншим 350 підрозділам і значно збільшити масштаб знищення росіян. «Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом – ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових», – підсумував урядовець.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком. Також Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю.

Читайте також:

Теги: Міноборони Михайло Федоров Сергій Стерненко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Технічні роботи завершаться 10 січня о 05:00
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: деталі
9 сiчня, 18:50
РФ зриваює обміни полоненими
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
11 сiчня, 15:02
Найближчим часом 5G запрацює у Бородянці та Харкові
У Львові запрацював 5G
12 сiчня, 12:12
Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
23 грудня, 2025, 12:22
Майбутній очільник Міноборони заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді
14 сiчня, 12:36
На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
3 сiчня, 20:47
51 підприємство є боржниками у виконавчих провадженнях
Міноборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів
6 сiчня, 12:59
Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади
Рада провалила призначення Шмигаля. Всі кадрові питання перенесені на 14 січня
13 сiчня, 16:54

Політика

Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії
Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Сьогодні, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua