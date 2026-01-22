Волонтер Стерненко став радником міністра оборони

Михайло Федоров (ліворуч) наголосив, що військові повинні отримувати ефективну зброю, яка «працює тут і зараз»

Сергій Стерненко займатиметься питаннями підвищення використання дронів на фронті

Волонтер та активіст Сергій Стерненко став радником міністра оборони Михайла Федорова з питань підвищення використання БпЛА на фронті. За словами глави оборонного відомства, досвід Стерненка допоможе підвищити ефективність безпілотних підрозділів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз. Перший – базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати – військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз», – пояснив глава Міноборони.

Федоров зазначив, що ще одним фокусом спільної роботи стане аналітика та ефективність. «Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога», – додав міністр.

Очільник оборонного відомства наголосив, що завдання Міноборони – допомогти швидко вирости іншим 350 підрозділам і значно збільшити масштаб знищення росіян. «Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом – ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових», – підсумував урядовець.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком. Також Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю.