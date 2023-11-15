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Данілов роз’яснив, в чому полягає небезпека Telegram-каналів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Данілов роз’яснив, в чому полягає небезпека Telegram-каналів
Секретар РНБО також назвав головну вимогу до Telegram-каналів
фото з відкритих джерел

Боротися з російським впливом у месенджері, за словами Данілова, має якісний український продукт

У одному зі своїх останніх інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав Telegram «небезпечною річчю» та умову, за якої месенджер заблокують. Сьогодні, 15 листопада, він опублікував роз’яснення щодо функціонування   стосуються інформаційних майданчиків в Україні.

«Порушена нещодавно тема діяльності Telegram-каналів викликала більш ніж жваве обговорення у медіа і особливо у частини Telegram-спільноти, які в основному обурювалися висловленими застереженнями щодо їхньої діяльності і тих ризиків, які вони створюють. Щоб розвіяти «туман невизначеності» та домислів, хочу акцентувати увагу на декількох важливих пунктах, які, на мою думку, стосуються функціонування в Україні цих нових інформаційних майданчиків», – йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, головною небезпекою, з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, є деанонімізація їхньої діяльності. Він підкреслив, що відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

«Які наслідки поширення «неназваними авторами», наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої «журналістської» роботи – життя десятків людей цивільних і військових», – додав секретар РНБО.

Він також нагадав, що, готуючись до повномасштабного вторгнення, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram «троянських коней», які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи «отруйний інформаційний контент».

«Треба врахувати, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!», – підкреслив Олексій Данілов.

Як противагу російському «інформаційному сміттю» секретар РНБО назвав якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику.

«Гарний приклад: один з найбільших Telegram-каналів в Україні "Лачен пише", ім’я засновника якого відомо і користується заслуженою довірою – блогер Ігор Лаченков, або канал, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Таких прикладів можна наводити багато, але головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція», – зазначив він.

Данілов роз’яснив, в чому полягає небезпека Telegram-каналів фото 1

Профілактикою загрози Олексій Данілов назвав медіаграмотність та постійну роботу з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим, за його словами, має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту та формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. 

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Теги: Telegram небезпека Олексій Данілов РНБО

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