Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералов

glavcom.ua
Антиізраїльські заворушення у Дагестані
Фото: AP

Неможливо контролювати найгірші інстинкти юрби, якщо вже на них побудоване усе суспільство

Єврейські «погроми» – це лише верхівка айсберга того дикунства і середньовіччя, яке розпалює Путін у часи своєї диктатури.

Всі найгірші інстинкти нацизму і насилля не просто не забороняються, а активно використовуються нинішньою державною пропагандою – в тому числі – для війни в Україні.

Заради мобілізації на цю війну пропаганда РФ старанно відтворює кращі зразки обману нацистської Німеччини, і – власні зразки – сталінської Росії . А тепер під гучну антиізраїльську пропаганду кремля ці самі інстинкти штовхають натовп та злітні смуги махачкалинського аеропорту.

Але є одне «але». Махачкалинським аеропортом натовп не обмежиться. Він обов’язково колись вихлюпнеться за межі вказані пропагандою.

Бо неможливо контролювати найгірші інстинкти юрби, якщо вже на них побудоване усе суспільство.

Росія – багатонаціональна «тюрма народів» – вибухне під тиском бруду і крові, і змете всіх – і тих, хто потайки мріє про ліберальну росію, і тих, хто допомагає Путіну творити його мерзотну імперію.

Читайте також: Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія ввела нові санкції проти Росії
Норвегія ввела нові санкції проти Росії
3 жовтня, 02:21
Завод виробляв ракети Х-59, яким РФ атакує Україну
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – розвідка
2 жовтня, 10:25
Місце, де може перебувати ракета «Буревісник»
РФ може готуватись до пуску ракети з ядерним двигуном – NYT
2 жовтня, 20:10
Повітряні сили: Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед»
Повітряні сили: Росія планує збільшити виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед»
8 жовтня, 12:27
За добу відбулося 95 бойових зіткнень
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
12 жовтня, 07:24
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
13 жовтня, 22:30
СБУ натякає, що у Москві продовжать гриміти вибухи
Всесвітній день бавовни. СБУ дала обіцянку українцям
7 жовтня, 10:29
У місті була оголошена повітряна тривога
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
6 жовтня, 21:12
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
9 жовтня, 20:06

Сергій Таран

Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералов
Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералов
Гарні новини із США. Високопосадовець з Китаю відвідує країну
Гарні новини із США. Високопосадовець з Китаю відвідує країну
Допомога для України. «Зрада» від США скасовується
Допомога для України. «Зрада» від США скасовується
Ердоган нарешті зробив свій вибір
Ердоган нарешті зробив свій вибір
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
У Польщі – ймовірна зміна уряду
У Польщі – ймовірна зміна уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
24K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
12K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
8905
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
8364
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
7423
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту