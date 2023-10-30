Єврейські «погроми» у Росії зметуть усіх. І Путіна, і його прибічників, і лібералов

Неможливо контролювати найгірші інстинкти юрби, якщо вже на них побудоване усе суспільство

Єврейські «погроми» – це лише верхівка айсберга того дикунства і середньовіччя, яке розпалює Путін у часи своєї диктатури.

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Всі найгірші інстинкти нацизму і насилля не просто не забороняються, а активно використовуються нинішньою державною пропагандою – в тому числі – для війни в Україні.

Заради мобілізації на цю війну пропаганда РФ старанно відтворює кращі зразки обману нацистської Німеччини, і – власні зразки – сталінської Росії . А тепер під гучну антиізраїльську пропаганду кремля ці самі інстинкти штовхають натовп та злітні смуги махачкалинського аеропорту.

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Але є одне «але». Махачкалинським аеропортом натовп не обмежиться. Він обов’язково колись вихлюпнеться за межі вказані пропагандою.

Бо неможливо контролювати найгірші інстинкти юрби, якщо вже на них побудоване усе суспільство.

Росія – багатонаціональна «тюрма народів» – вибухне під тиском бруду і крові, і змете всіх – і тих, хто потайки мріє про ліберальну росію, і тих, хто допомагає Путіну творити його мерзотну імперію.