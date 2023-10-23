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Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень
Росіяни перекручуються інформацію,створюють фейкові сайти та обкладинки відомих журналів
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються дискредитувати Зеленського та створити ілюзію втоми світу від війни в Україні

Центр протидії дезинформації (ЦПД) показав всі фейки та дезінформаційні кампанії російських пропагандистів, виявлені з 16 по 22 жовтня.

Росіяни поширювали фейкову обкладинку турецького журналу Le Man, на якій президент Зеленський нібито роздратований через прикуту увагу всього світу до конфлікту Палестини та Ізраїлю. Насправді випуску з такою обкладинкою не існує, а на сайті видання відсутнє подібне зображення.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 1

Telegram-канали пропагандистів публікували скріншоти статті французького видання RFI, у якій нібито Імам Великої паризької мечеті подякував Україні за зброю для нападу бойового угруповання ХАМАС на Ізраїль. Насправді вона фейкова, оскільки на ресурсах видання стаття з подібним змістом відсутня.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 2

Окупанти поширювали дезінформацію про те, що в результаті роботи сил ППО України було пошкоджено житловий будинок у Запоріжжі. Насправді руйнування є наслідком російського ракетного обстрілу міста в ніч на 18 жовтня – за даними місцевої влади, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 3

Інформаційні ресурси пропагандистів публікували нібито обкладинку німецького сатиричного журналу Titanic під заголовком «Цього разу цукерок для всіх не вистачить». Таким чином вони натякали на те, що уся увага зараз прикута до Ізраїлю, а не до війни РФ проти України. Насправді випуску з такою  обкладинкою не існує.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 4

В українських Telegram-каналах, посилаючись на статтю журналу «Фокус», поширювалась інформація про блокування банківських карток військовозобов’язаних за неявку до ТЦК. В ЦПД підкреслили, що це маніпуляція – в оригіналі статті йдеться, що неявка подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки блокуються автоматично через несплату штрафу, а не через звернення військкоматів.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 5

У TikTok публікували відео про зміну графіку комендантської години в Україні з 25 жовтня, посилаючись на голову Ради Руслана Стефанчука, який нібито заявив, що це необхідно для контролювання населення під час зимового періоду. Автори відео пропонували перейти за посиланням і дізнатися, яка комендантська година буде в тому чи іншому населеному пункті.

Насправді ніяких нових графіків комендантської години не існує, а всі посилання ведуть на різні Telegram-канали і сторонні сайти. Окрім того, голова парламенту не робив подібних заяв, оскільки рішення про графік комендантської години входить у компетенцію очільників ОВА.

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 6

Також російські пропагандисти поширювали скріншоти «статті» американського видання The American Insider про голову Національного банку України Андрія Пишного. Повідомлялося, що стаття нібито була куплена очільником НБУ, оскільки містить хвалебні відгуки про його роботу на посаді голови Нацбанку.

ЦПД повідомляє, що сайт, на який посилаються пропагандисти, є фейковим – його було зареєстровано в жовтні 2023 року, а перші публікації на ньому датуються вереснем. Окрім того, справжнє видання The American Insider використовує домен «org», а на фейковому сайті використовується домен «live».

Блокування карток військовозобов’язаних, Зеленський із цукерками: топ російських фейків за тиждень фото 7

Всі фейки пропагандистів поширюються з метою дискредитації українського президента, створення ілюзії втоми світу від війни в Україні, а також приховування військових злочинів окупантів та перекладання відповідальності за них на нашу країну.

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Теги: Telegram дезінформація TikTok фейк росіяни

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