Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко

Данська броварня Carlsberg в оригінальний спосіб бореться з надмірним вживанням алкоголю

Відома данська пивоварна компанія Carlsberg випустила найменше пиво у світі, яке має заохочувати помірне вживання алкоголю. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Carlsberg представила мініатюрну скляну пляшку, що містить лише одну краплю лагера, зі справжньою етикеткою та герметичною кришкою.

Пляшка заввишки всього 12 міліметрів – приблизно розміром із рисове зернятко – вміщує лише 0,05 мілілітра рідини, або близько 0,008 відсотка стандартної пінти. За словами керівника відділу комунікацій Carlsberg Sweden Каспера Даніельссона, проєкт створили, «щоб нагадати людям про важливість відповідального вживання алкоголю».

Пляшку розробили у співпраці зі шведською компанією Glaskomponent, відомою своїм лабораторним обладнанням, та художницею Асою Странд, яка власноруч виготовила та нанесла крихітну етикетку та ковпачок.

Маленька пляшечка на кришці звичайної плягки пива виглядає оригінально Carlsberg

Попри мініатюрний об'єм, крапля всередині є спеціально звареним безалкогольним пивом, виготовленим на експериментальному заводі Carlsberg у Фалькенберзі, Швеція.

Для цього компанія співпрацювала зі шведським інститутом досліджень та інновацій RISE, який використовував надвузькі волоконно-оптичні трубки для наповнення мініатюрного контейнера. Як зазначив Даніельссон, метою було не просто створити новинку, а заохотити відповідальне ставлення до вживання алкоголю за допомогою креативності та гумору.

