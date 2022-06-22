  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Депутатка Безугла знову їде на фронт, бо має «завдання на літо»
рус
    Події в Україні

    Депутатка Безугла знову їде на фронт, бо має «завдання на літо»

    &laquo;Мені не треба пояснювати, чому це роблю і видавати деталі ворогу, що роблю. Ні перед ким не збираюся виправдовуватись&raquo; - Депутатка Безугла знову їде на фронт, бо має «завдання на літо»
    «Мені не треба пояснювати, чому це роблю і видавати деталі ворогу, що роблю. Ні перед ким не збираюся виправдовуватись»
    фото: Мар'яна Безугла/ Facebook

    Попередня поїздка парламентарки на лінію фронту завершилась скандалом

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла повідомила, що повертається на фронт після закінчення «парламентських» днів.

    «Повертаюсь на фронт. Така вже місія на літо 2022. В комітеті працюю дистанційно. Мені не треба пояснювати, чому це роблю і видавати деталі ворогу, що роблю. Ні перед ким не збираюся виправдовуватись», – написала нардепка у Facebook.

    Безугла наголосила, що «можливості нардепа, досвід роботи військовою і з військовими з 2015 року дають їй широкі можливості служіння українському народові в умовах бойових дій».

    «Я можу не повернутись, звісно. Так, як і сотні, тисячі віськовослужбовців у лавах Збройних Сил України. Щоб не було, все буде Україна. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, плекаємо перемогу. Кожен: в окопі, в штабі, в лікарні, за прилавком магазину, з дітками чи в полі. Разом – непереможні», – підсумувала парламентарка.

    Нагадаємо, нещодавно Безугла спричинила скандал: командує військовими в Сєвєродонецьку?

    Згодом Безугла прокоментувала скандал із Сєверодонецьком та «наїхала» на відому журналістку.

    За словами нардепки, жодних наказів на фронті вона не віддає, а лише виконує свою наглядову функцію.

    Як відомо, журналіст Бутусов зібрався судитися з «слугою» Безуглою.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Facebook окупація Мар’яна Безугла літо #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутатка Безугла знову їде на фронт, бо має «завдання на літо»