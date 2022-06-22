Депутатка Безугла знову їде на фронт, бо має «завдання на літо»

«Мені не треба пояснювати, чому це роблю і видавати деталі ворогу, що роблю. Ні перед ким не збираюся виправдовуватись»

Попередня поїздка парламентарки на лінію фронту завершилась скандалом

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла повідомила, що повертається на фронт після закінчення «парламентських» днів.

«Повертаюсь на фронт. Така вже місія на літо 2022. В комітеті працюю дистанційно. Мені не треба пояснювати, чому це роблю і видавати деталі ворогу, що роблю. Ні перед ким не збираюся виправдовуватись», – написала нардепка у Facebook.

Безугла наголосила, що «можливості нардепа, досвід роботи військовою і з військовими з 2015 року дають їй широкі можливості служіння українському народові в умовах бойових дій».

«Я можу не повернутись, звісно. Так, як і сотні, тисячі віськовослужбовців у лавах Збройних Сил України. Щоб не було, все буде Україна. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, плекаємо перемогу. Кожен: в окопі, в штабі, в лікарні, за прилавком магазину, з дітками чи в полі. Разом – непереможні», – підсумувала парламентарка.

Нагадаємо, нещодавно Безугла спричинила скандал: командує військовими в Сєвєродонецьку?

Згодом Безугла прокоментувала скандал із Сєверодонецьком та «наїхала» на відому журналістку.

За словами нардепки, жодних наказів на фронті вона не віддає, а лише виконує свою наглядову функцію.

Як відомо, журналіст Бутусов зібрався судитися з «слугою» Безуглою.

Читайте також: