Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Українська розвідка не фіксує остаточного рішення Кремля про нову мобілізацію, оскільки для Путіна такий сценарій наразі невигідний
Президент України розказав, що говорить розвідка стосовно настроїв серед російських еліт з приводу завершення війни

Російська армія, за оцінками української розвідки, поповнюється повільно, а найбільші втрати несе саме на передовій. Якщо ситуація не зміниться, за кілька місяців Росія може втратити ще 100-120 тис. військових «першої лінії», і швидко замінити їх буде складно, зокрема через брак грошей. Це ставить Кремль перед непростим вибором. Без додаткових ресурсів компенсувати втрати важко, тому одним із можливих рішень може стати масштабна мобілізація. Водночас такий крок матиме серйозні наслідки для російського суспільства і самого Путіна та лише затягне війну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Як розповів президент, Україна не фіксує зменшення кількості контрактників у російській армії, однак бачить скорочення виплат військовим і проблеми з повноцінним поповненням підрозділів. Щомісяця Росія набирає близько 40 тис. людей, але не всі з них потрапляють на передову. Водночас рівень втрат залишається високим.

«По кількості знищення, що наші військові знищують 30-35 тисяч окупантів – це Росія втрачає щомісяця вбитими і важко пораненими. Це число російських втрат буде зростати. Тобто його армія не поповнюється достататньо. Але зменшуються у них передусім ті, хто стоїть на першій лінії. Тобто якщо так буде надалі, вони втратять за кілька місяців 100-120 тисяч саме тих, хто на «передку».

І вони не заповнять цей дефіцит якось просто, враховуючи зокрема дефіцит грошей. Це говорить про те, що їм потрібно буде ухвалювати жорсткі рішення. Які рішення? Мобілізація. Тоді це незворотній процес. Якщо Путін оголосить велику мобілізацію, ми розуміємо, який це буде мати вплив на їхнє суспільство та на нього особисто. Я не вірю, що він зупинить тоді війну у найближчий час», – каже президент.

Паралельно погіршується фінансова ситуація в Росії, каже глава держави. За даними розвідки, реальний дефіцит російського бюджету у 2025 році перевищив 100 млрд доларів, хоча офіційні цифри були нижчими, оскільки частину витрат перенесли на наступний рік.

За словами Зеленського, через катастрофічну нестачу коштів, Путін розглядає варіант призупинити бойові дії.

«Є доповідь їх Центробанку – більше 80 млрд доларів дефіциту по 2025 року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді це більше 100 млрд, тому що частину вони перенесли на наступний рік. Буває так: розраховуєш певний мінус, хочеш зменшити суму, переносиш виплати на наступний рік. І в кінці року фіксуєш 83, а реально 83 плюс 19. Це те, що я бачив в аналітиці нашої розвідки. І це говорить про те, що реальний дефіцит у них був більше 100 мільярдів на 2025-й рік. Це важко? Дуже. Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу. Вважаємо, у них буде дефіцит в цьому році ще більший», – зазначив президент.

Втім, українська розвідка не фіксує остаточного рішення Кремля про нову мобілізацію, оскільки для Путіна такий сценарій наразі невигідний.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. До слова, окупаційні війська продовжують масштабну кампанію примусового призову чоловіків на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялось, за даними ISW, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, готується до таємної мобілізації резервістів, щоб компенсувати дефіцит добровольців, які беруть участь у війні проти України.

Теги: розвідка росія армія путін мобілізація Володимир Зеленський

