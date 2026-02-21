Головна Країна Події в Україні
Росія підготувала новий механізм призову чоловіків на окупованих територіях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія підготувала новий механізм призову чоловіків на окупованих територіях


РФ створює «пожежний» підрозділ для ЗАЕС як інструмент прихованої мобілізації

Російська влада оголосила про формування спеціального підрозділу Федеральної протипожежної служби МНС, який офіційно призначений для «захисту» окупованої Запорізької АЕС. Про це пише Центр національного спротиву, передає «Главком».

До структури планують залучити 211 осіб, а остаточне завершення формування підрозділу заплановане на 2027–2028 роки. Ця ініціатива розгортається на тлі глибокої кадрової кризи в окупаційних структурах: у Запорізькій області не вистачає близько 20% особового складу МНС, а в Херсонській області дефіцит кадрів перевищує 51%.

Експерти вказують на те, що задекларовані цілі щодо «цивільного захисту» та «служби порятунку» є лише формальністю. Насправді створення таких підрозділів на тимчасово окупованих територіях розглядається як додатковий механізм залучення чоловіків призовного віку до силових структур РФ. Окупаційна адміністрація розраховує посилити набір місцевого населення, фактично інтегруючи його в систему, яка за потреби може бути швидко переорієнтована на військові потреби.

Особливу тривогу викликає стратегія керівництва МНС Росії щодо щорічного залучення до пожежних частин до 5 тис. військовослужбовців строкової служби. Така практика перетворює рятувальну службу на своєрідний проміжний етап у системі формування мобілізаційного ресурсу. Це створює прямі ризики того, що особовий склад, який формально займається пожежною безпекою, у будь-який момент може бути переданий у підпорядкування збройних сил РФ для виконання бойових завдань, що перетворює гуманітарну структуру на прихований кадровий резерв армії окупанта.

Як відомо, замість офіційних хвиль призову Путін запровадив систему безперервної мобілізації. Резервістів, яких за документами готують для тилових завдань, масово відправляють на передову. Масштаби цієї прихованої кампанії вже перевищують показники 2022 року, проте Кремль ретельно приховує цифри, побоюючись соціального вибуху та масової еміграції.

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

