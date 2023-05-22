У WhatsApp з’явилась нова важлива функція для користувачів

у популярному месинджері відтепер можна буде редагувати відправлені повідомлення

У популярному месенджері користувачі зможуть редагувати свої повідомлення

WhatsApp додав можливість редагування надісланих повідомлень протягом 15 хвилин після відправки. Про це пише агентство Adnkronos, з посиланням на офіційний блог месенджера.

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Команда розробників месенджера WhatsApp випустила оновлення веб-версії програми. Поки що нова версія доступна для тестування деяким учасникам бета-програми WhatsApp Web. Незабаром вона буде доступна всім користувачам.

Щоб здійснити редагування, потрібно вибрати «Редагувати повідомлення» в меню для цього повідомлення. Можна редагувати текстові повідомлення як в особистих, так і групових чатах.

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Нагадаємо, нещодавно у WhatsApp з’явилась можливість відправки повідомлень самому собі в спеціальний чат.

Нововведення працює за аналогом «Збереженого» з Telegram і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Щоб скористатися новою можливістю, необхідно створити чат. Його можна відкрити так само, як і будь-який інший: знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів і почати листування. Листування з самим собою при бажанні можливо закріпити – таким чином воно завжди буде серед перших в переліку листувань.