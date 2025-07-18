Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» – ЗМI

Атака спричинила значні пошкодження мережевої інфраструктури російського газового монополіста

Кіберфахiвцi Головного управління розвідки ЗСУ здійснили масштабну кібератаку на мережеву інфраструктуру на російський «Газпром». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Зазначається, що атака спричинила значні пошкодження мережевої інфраструктури російського газового монополіста, зокрема було знищено великий обсяг баз даних і встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. Унаслідок операції було відключено доступ близько 20 тис.системних адміністраторів до інформаційної системи «Газпрому», а на сервери компанії встановили програмне забезпечення, яке надалі знищуватиме дані цієї системи.

Розвідка також знищила резервні копії даних інформаційної системи «Газпрому», бази даних біля 390 дочірніх компаній та його філіалів в тому числі «Газпром Тепло Енерго», «Газпром Обл Енерго», «Газпром Енергозбит» та сотні інших.

Що ще було знищено:

дані кластерів серверів 1С (10 серверів надзвичайно високої потужності) разом зі всіма файлами (договори, накази, розпорядження) «Газпрому» та дочірніх компаній;

дані допоміжних систем (захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого);

бази даних систем аналітики трубопроводів, клапанів, датчиків, помп та іншого;

сервери з аналітикою роботи систем Supervisory Control And Data Acquisition відповідальних за керування технічною інфраструктурою;

операційні системи на доступних серверах та пошкоджено BIOS (сервери не вмикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення роботи).

Нагадаємо, Україна та ще майже два десятки країн взяли участь у спільній міжнародній операції, яка спрямована проти мережі проросійських кіберзлочинців NoName057(16). Унаслідок цього значна частина інфраструктури, яку хакери використовували для кібератак, була зруйнована.

Раніше українські хакери з BO Team спільно з Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти російської Gaskar Group – виробника безпілотних літальних апаратів. У результаті атаки було захоплено, зібрано та знищено цінну інформацію про вироблювані та перспективні БПЛА, а також виведено з ладу всю мережеву та серверну інфраструктуру компанії.

Раніше правоохоронці низки країн провели масштабну спецоперацію для викриття кіберзлочинної мережі з Росії, яка заражала вірусами комп'ютери по всьому світу.

До слова, Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тис. «особливо небезпечних» кібератак.