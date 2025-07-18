Розвідка показала Келлогу західні компоненти, знайдені у російській зброї

У одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів іноземного виробництва, у БпЛА – до 400

Серед ідентифікованих компонентів – критично важлива для виготовлення російського високоточного озброєння

Спецпредставник президента США Кіт Келлог ознайомився з електронними компонентами західного виробництва, які українські розвідники вилучили зі знищеного або захопленого російського озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Зазначається, що посадовець на власні очі побачив західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed та російських «Гербер», якими Росія тероризує цивільне населення України. Також серед ідентифікованих компонентів – критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за сірими схемами в обхід міжнародних санкцій.

Знайдені західні деталі в російській зброї фото: gur.gov.ua/ГУР

Нагадаємо, українські фахівці вперше виявили деталь індійського виробництва в російській зброї. Йдеться про тактовий буфер від Aura Semiconductor.

Як повідомлялося, у ракетах, які Північна Корея постачає Росії для атак по Україні, виявили компоненти, вироблені західними компаніями.

До слова, нову балістичну ракету «Орєшнік», яку Росія вперше запустила по Україні в листопаді, виготовили російські компанії, але з використанням західного обладнання.