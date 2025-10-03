Головна Техно Телеком
Українці зможуть дізнатися, хто переглядає їхні дані в реєстрах: деталі від Мінцифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сповіщення про використання даних не надходитимуть у разі розслідування кримінальних злочинів
Громадяни отримають сповіщення в «Дії», якщо хтось переглядатиме їхні дані в реєстрах

Українці отримуватимуть сповіщення, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

«Вже скоро запустимо сповіщення в «Дії», щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у «Трембіті», – зазначає пресслужба відомства.

Мінцифри наголошує: якщо хтось перевірятиме ваші дані, ви отримаєте про це сповіщення. Кожен факт обміну фіксуватиметься в системі. Водночас сповіщення про взаємодію з даними не надходитимуть у «Дію» у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням

«Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані – працівник робить запит у реєстрі. «Трембіта» зафіксує цей факт – і ви отримаєте сповіщення у «Дії» з усіма деталями: хто, коли й навіщо», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка має на меті оновити та спростити правила роботи з відкритими даними. Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, цей крок є основою для розвитку цифрової держави, що сприяє прозорості та підзвітності.

Завдяки оновленій постанові найважливіші дані, що становлять суспільну цінність, будуть зібрані в єдиний перелік. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію для аналізу, створення сервісів і контролю за діяльністю влади.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України реєстр Дія

