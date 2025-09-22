Базову соцдопомогу можна оформити онлайн: покрокова інструкція

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті «класичні» види, які має зараз

З 1 жовтня розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги

У «Дії» запрацювала нова послуга – оформлення базової соціальної допомоги. Відтепер українські родини можуть подавати заяви на цей вид підтримки онлайн, прямо в застосунку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Базова соціальна допомога – це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує п'ять видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку, тож сім'ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті «класичні» види, які має зараз.

Як скористатися послугою

Щоб подати заяву онлайн, у «Дії» потрібен біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП). Зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги:

допомога малозабезпеченим сім'ям;

виплата на дітей одиноким матерям;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Як подати заяву:

Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога – Отримати допомогу. Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо все влаштовує, натисніть подати заяву та оберіть «Дія.Картку». Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги – вони об’єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву «Дія.Підписом» та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

З 1 жовтня 2025 року розшириться експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги на усі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги.

Раніше Кабмін схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Законопроєктом пропонується з 01.01.2026 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги.