В Україні запрацює новий реєстр «еРибальство». Уряд ухвалив зміни

Керуватиме системою Держрибагентство

Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства «еРибальство». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову № 1109.

Державному агентству з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм доручено забезпечити створення та впровадження в експлуатацію єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства. Її метою є підвищення прозорості прийняття рішень органами виконавчої влади та впровадження ефективного механізму запобігання корупції і посилення громадського контролю у галузі рибного господарства.

Як відомо, основними завданнями Держрибагентства є реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, продовольчого забезпечення, гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем.

У 2015 році було створено Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів. Реєстр містить повну інформацію про водні об’єкти, на яких здійснюється рибальство та/або рибництво (аквакультура), а також про юридичні та фізичні особи, які провадять рибогосподарську діяльність з рибальства та/або рибництва.

Нагадаємо, у період з 15 серпня по 30 вересня 2025 року встановлюється заборона на вилов річкових раків у всіх водоймах міста Києва та Київської області.

Як повідомлялося, на Черкащині у заказнику посеред ночі затримали неповнолітніх браконьєрів. Сума збитків, завданих державі, становить понад 1 млн 350 тис. грн.

До слова, на Київщині рибалка незаконно наловив риби на майже 1,2 млн грн на річці Гнила Оржиця. Повідомляється, що чоловік із човна за допомогою дев'яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів. Його дії викрив Київський рибоохоронний патруль.