Уряд оновив правила роботи з відкритими даними: що це означає

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Уряд оновив правила роботи з відкритими даними: що це означає
Уряд ухвалив постанову щодо правил роботи з відкритими даними
Мінцифри: оновлені правила забезпечать державні органи чіткими рекомендаціями щодо завантаження інформації

Уряд ухвалив постанову, яка має на меті оновити та спростити правила роботи з відкритими даними. Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, цей крок є основою для розвитку цифрової держави, що сприяє прозорості та підзвітності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Завдяки оновленій постанові найважливіші дані, що становлять суспільну цінність, будуть зібрані в єдиний перелік. Це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію для аналізу, створення сервісів і контролю за діяльністю влади.

Крім того, оновлені правила забезпечать державні органи чіткими рекомендаціями щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних, що має зробити дані доступнішими та зменшити можливості для зловживань з боку чиновників.

Відкриті дані – це інформація, яку органи влади збирають і роблять доступною для громадян у цифровому форматі, без конфіденційних відомостей. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, медицину чи реєстри підприємств.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ. Мова про вантажний транспорт з причепом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Відповідна постанова, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні уряду. Вона передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

 

Теги: уряд реєстр

