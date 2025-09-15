Головна Країна Суспільство
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
Команда НАІС вже працює над виправленням ситуації
фото: uatv.ua (іллюстративне)

У «Дії» Костянтинівку позначили містом РФ: влада пояснила помилку

У свідоцтві про народження одного з користувачів застосунку «Дія» місто Костянтинівка в Донецькій області було помилково вказано як населений пункт Російської Федерації. Користувач Сергій Соколов опублікував скріншот відповідного актового запису в соцмережі X. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сергія Соколова.

Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації фото 1
фото: Сергій Солоколов/X

Представники «Дії» в коментарях під дописом пояснили, що помилку допустив реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису до реєстру. Саме на основі цих даних формується інформація в мобільному застосунку.

Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації фото 2
скріншот

«Ми вже з’ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку», – заявили у Дії.

Команда НАІС вже працює над виправленням ситуації та вживає заходів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» може з’явитися нова платна послуга – можливість замінити фото в паспорті, яке відображається в додатку. Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров провів у Threads відповідне опитування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров запитав у користувачів, чи готові вони заплатити 99 грн за зміну фото. Ідея знайшла позитивний відгук у більшості українців. Користувачі активно підтримують ініціативу, зазначаючи, що готові платити навіть більше, оскільки з часом зовнішність змінюється. Дехто навіть зізнався, що готовий був «загубити» документи, аби лише зробити нове фото.

Теги: Дія Костянтинівка Донеччина

