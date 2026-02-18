Уряд дав старт системі «еТютюн»

Запровадження системи «еТютюн» допоможе краще розуміти, що саме міститься в тютюнових виробах

Виробники та імпортери подаватимуть інформацію онлайн, а громадяни матимуть доступ до даних про склад тютюнових виробів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск інформаційної системи «еТютюн» – електронної бази даних про склад і викиди тютюнових виробів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя та Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Виробники та імпортери тютюнових і трав’яних виробів для куріння подаватимуть звітність про інгредієнти та викиди виключно в електронному форматі через систему «еТютюн».

«Жодних паперових звітів. Жодної фрагментарної інформації. Лише єдина цифрова платформа – швидко, структуровано і відкрито, яка стане прототипом європейської системи EU Common Gate. Це результат спільної роботи Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства охорони здоров'я України та Держпродспоживслужби за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та інших стейкхолдерів», – йдеться в заяві.

Система забезпечить:

централізований збір і збереження даних;

автоматичне оприлюднення інформації на порталі Держпродспоживслужби, крім конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства;

доступ споживачів до інформації про склад продукції;

сучасну аналітику для державного контролю.

Окрім того, запуск «еТютюн» є виконанням євроінтеграційних зобов’язань України. Проєкт відповідає положенням Directive 2014/40/EU, а також імплементаційним рішенням Європейської Комісії № 2015/2186 та № 2016/787, які передбачають обов’язкове електронне подання інформації про інгредієнти та викиди тютюнових виробів у країнах ЄС.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Відповідне рішення має забезпечити бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.