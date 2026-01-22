Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін провів масштабні кадрові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
фото: Юлія Свириденко (ілюстративне)

Уряд звільнив заступників очільників Міноборони, Міненерго, а також Міністерства освіти і науки

Кабінет міністрів провів кадрові перестановки. Зокрема, уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також деяких заступників очільників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Урядом звільнено:

  • Гвоздяр Ганну Юріївну з посади заступника міністра оборони України;
  • Заверуху Володимира Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
  • Клочка Анатолія Олександровича з посади заступника міністра оборони України;
  • Козенка Олександра Вікторовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Шевцова Миколу Миколайовича з посади заступника міністра оборони України;
  • Сташківа Андрія Борисовича з посади заступника міністра освіти і науки України; 
  • Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника міністра енергетики України;
  • Андарака Романа Валентиновича з посади заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
  • Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;
  • Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства оборони України;
  • Турчака Івана Мироновича з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Також уряд призначив:

  • Москаленко Валентину Володимирівну заступником міністра енергетики України;
  • Куцевола Анатолія Анатолійовича заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
  • Малашкіна Максима Анатолійовича державним секретарем Міністерства енергетики України;
  • Турчака Івана Мироновича державним секретарем Міністерства оборони України.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров, який очолив відомство 14 січня 2026 року, розпочав радикальну трансформацію міністерства. Це перший етап великої перебудови системи менеджменту, мета якої – зробити інституцію максимально технологічною та ефективною для досягнення цілей війни. Федоров наголосив, що Міноборони має перестати бути лише органом закупівель і перетворитися на сучасний центр нагляду, координації та інновацій.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві енергетики України відбулася серія суттєвих кадрових змін, що стосуються як звільнення чинних посадовців, так і призначення нових фахівців.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Кабмін Міноборони Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ендрю Роман Мак був радником глави держави понад шість років
Зеленський звільнив американського юриста з посади радника
20 сiчня, 18:26
Президент обговорив з міністром оборони розбудову системи технологічного контролю за полем бою
Зеленський погодив кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил
19 сiчня, 18:10
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
15 сiчня, 19:37
Федоров може стати міністром оборони
Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови
13 сiчня, 15:14
За словами заступника міністра оборони, для захисту від російських обстрілів потрібні ракети до систем Patriot та Nasams
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
13 сiчня, 13:01
Зеленський заявив, що очікує пропозицій від Сибіги для призначення першого заступника міністра
Президент анонсував ротації в дипломатичному корпусі
5 сiчня, 18:44
АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
23 грудня, 2025, 12:37
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
23 грудня, 2025, 07:43
Український лідер провів Ставку
Призначення нового очільника повітряного командування «Південь». Зеленський розповів деталі
22 грудня, 2025, 17:57

Політика

Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Виступ Зеленського в Давосі: трансляція
Виступ Зеленського в Давосі: трансляція
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність
День соборності: президент привітав українців (відео)
День соборності: президент привітав українців (відео)

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua