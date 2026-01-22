Кабмін провів масштабні кадрові зміни

Уряд звільнив заступників очільників Міноборони, Міненерго, а також Міністерства освіти і науки

Кабінет міністрів провів кадрові перестановки. Зокрема, уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також деяких заступників очільників Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Урядом звільнено:

Гвоздяр Ганну Юріївну з посади заступника міністра оборони України;

Заверуху Володимира Олександровича з посади заступника міністра оборони України;

Клочка Анатолія Олександровича з посади заступника міністра оборони України;

Козенка Олександра Вікторовича з посади заступника міністра оборони України;

Шевцова Миколу Миколайовича з посади заступника міністра оборони України;

Сташківа Андрія Борисовича з посади заступника міністра освіти і науки України;

Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника міністра енергетики України;

Андарака Романа Валентиновича з посади заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

Турчака Івана Мироновича з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Також уряд призначив:

Москаленко Валентину Володимирівну заступником міністра енергетики України;

Куцевола Анатолія Анатолійовича заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

Малашкіна Максима Анатолійовича державним секретарем Міністерства енергетики України;

Турчака Івана Мироновича державним секретарем Міністерства оборони України.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров, який очолив відомство 14 січня 2026 року, розпочав радикальну трансформацію міністерства. Це перший етап великої перебудови системи менеджменту, мета якої – зробити інституцію максимально технологічною та ефективною для досягнення цілей війни. Федоров наголосив, що Міноборони має перестати бути лише органом закупівель і перетворитися на сучасний центр нагляду, координації та інновацій.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві енергетики України відбулася серія суттєвих кадрових змін, що стосуються як звільнення чинних посадовців, так і призначення нових фахівців.