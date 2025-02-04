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Ще один бренд смартфонів може підключитися до інтернету Starlink

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ще один бренд смартфонів може підключитися до інтернету Starlink
Супутниковий зв'язок Starlink
фото: depositphotos.com

Поки що послуга доступна тільки для абонентів оператора мобільного зв'язку T-Mobile

Підтримка Starlink вже підтверджена для деяких телефонів Samsung Galaxy, а тепер вона поширюється і на інші пристрої, як Google Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL. Про це пише Tom's Guide.

Власники Pixel 9, які зареєструвалися у бета-програмі Starlink від T-mobile, вже почали одержувати повідомлення про те, що вони можуть брати у ній участь. Стверджується, що користувачі можуть відправляти повідомлення «практично з будь-якої точки світу», і єдиною вимогою є наявність обладнання та оновленого програмного забезпечення.

Устаткування, звичайно, має бути супутниковим – те, що є в Pixel 9. Неясно, яка версія ПЗ потрібна для доступу до цієї функції, хоча Android 15 включає підтримку супутникового сигналу.

Поки не відомо, який тип підключення буде доступний власникам Pixel 9. Раніше Ілон Маск написав у X (Twitter), що «поточне покоління Starlink direct-to-phone» підтримує зображення середньої роздільної здатності, музику та аудіоподкасти. Однак на сторінці бета-версії T-Mobile зазначено, що наразі сервіс доступний тільки для текстових повідомлень.

У T-Mobile немає точного списку пристроїв, які можуть брати участь у бета-тестуванні, хоча компанія підтвердила, що воно безкоштовне. Незважаючи на це, участь буде доступною меншій кількості клієнтів T-Mobile з постоплатою і з відповідними телефонами.

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Теги: SpaceX Samsung Starlink Pixel Ілон Маск Google

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