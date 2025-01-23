На берлінському заводі Tesla активісти спроєктували скандальний жест Маска

На фасаді заводу, де розміщений напис Tesla, активісти додали слово Heil – таким чином на заводі відтворили нацистське привітання Sieg Heil – Heil Tesla

Німецька поліція спершу не підтверджувала дії активістів, назвавши їх фейком

У Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його нібито нацистського жесту. Про це стало відомо з офіційного акаунту «Центру політичної краси».

Крім того, на фасаді заводу, де розміщений напис Tesla, активісти додали слово Heil – таким чином на заводі відтворили нацистське привітання Sieg Heil – Heil Tesla.

Перформанс організували художники з «Центру політичної краси» спільно з британським арт-об'єднанням Led By Donkeys. У місцевій поліції водночас, пославшись на розмову з охоронцем підприємства, сказали німецьким ЗМІ, що не можуть підтвердити інформацію про цю акцію. Там назвали фото художників фейком.

У відповідь у «Центрі політичної краси» опублікували нові кадри з іншого ракурсу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також прокоментував це.

«У Німеччині активісти підсвітили завод Тесла у Берліні. Дійсно, в них російська «нацменшина» робить що хоче, влаштовує марші і банально витирає ноги об демократію, не готова взагалі до протистояння російській пропаганді країна. Над полігонами і складами літають невідомі дрони, ВПК, що взагалі не перезапущений під умови можливого глобального конфлікту, але ключова проблема – це жест Маска. Згоден, живіть далі в ілюзії», – написав він.

Нагадаємо, Ілон Маск зіткнувся з критикою після виступу під час президентського параду Дональда Трампа, де він приклав руку до серця і підняв її в жесті, схожому на нацистський салют. Прихильники Трампа стверджують, що йдеться про «римський салют», а не жест прихильників Адольфа Гітлера, і кадри вітання вирвані з контексту. Цей жест став предметом для жартів та мемів у соцмережах.

Водночас Ілон Маск звинуватив Демократичну партію США в розгортанні «брудної кампанії» проти нього.