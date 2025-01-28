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Apple хоче випустити AirPods із крихітними камерами

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Apple хоче випустити AirPods із крихітними камерами
Наушники AirPods Pro від Apple
фото: depositphotos.com

Передбачається, що нова технологія спочатку з’явиться у лінійці AirPods Pro

Apple планує додати мініатюрні камери до своїх навушників AirPods, щоб розширити їхню функціональність у сфері здоров’я. Про це повідомляє MacRumors.

За словами аналітиків, такі пристрої можуть з’явитися вже у 2026 році. Камери не призначатимуться для фото- чи відеозйомки. Це інфрачервоні сенсори, які зможуть відстежувати метрики, пов’язані зі здоров’ям.

Точна інформація про те, які показники вимірюватимуться, поки не розкрита. Раніше аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що ці камери працюватимуть за аналогією із сенсорами Face ID, які використовуються в iPhone.

Окрім функцій для здоров’я, камери зможуть покращити просторове звучання, особливо в поєднанні з гарнітурою Apple Vision Pro. Наприклад, якщо користувач, дивлячись відео з Vision Pro, поверне голову, AirPods зможуть посилити звук із того боку, куди спрямований погляд, створюючи глибший ефект занурення.

Ще однією цікавою особливістю може стати керування AirPods за допомогою жестів. Нові сенсори дозволять користувачам взаємодіяти з пристроєм через рухи рук, що відкриє нові можливості для керування без необхідності торкатися самих навушників.

Передбачається, що нова технологія спочатку з’явиться у лінійці AirPods Pro, а потім буде впроваджена в інші моделі. Не виключено, що для розміщення додаткового сенсора Apple перегляне дизайн навушників.

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Теги: технології Apple AirPods

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