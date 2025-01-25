Супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX: які смартфони отримали доступ

Телефони перемикатимуться на супутниковий зв'язок за деяких умов

Оператор зв'язку T-Mobile (США) тепер приймає клієнтів до безоплатної бета-програми стільникового зв'язку Starlink від SpaceX, але тільки тих, хто має певні телефони Samsung. Про це пише PC Mag.

Нещодавно низка абонентів T-Mobile повідомили про отримання доступу до бета-версії програми Starlink «прямого доступу до стільникового зв'язку».

Технологія дає змогу надсилати текстові повідомлення, не покладаючись на традиційні наземні вишки стільникового зв'язку. Замість цього телефон передає текстові повідомлення за допомогою орбітальних супутників Starlink, надаючи споживачам можливість залишатися на зв'язку у мертвих зонах стільникового зв'язку, подібно до Apple, на якому працює SOS-супутникова передача повідомлень для iPhone.

Оператор також опублікував новий допоміжний документ, який показує, що стільникова система Starlink наразі працює тільки на п'яти моделях Samsung:

Galaxy Z Flip 6 5G;

Galaxy Z Fold 6 5G;

Galaxy S24 5G;

Galaxy S24 Plus 5G;

Galaxy S24 Ultra 5G.

«Надсилання текстових повідомлень може зайняти більше часу, ніж зазвичай, під час підключення до супутникової мережі T-Mobile Starlink», – ідеться у документі. – «Обмін зображеннями та відеоповідомленнями не включено у бета-тестування».

Вищеназвані телефони перемикатимуться на супутниковий зв'язок тільки у тому разі, якщо клієнти перебувають у зоні, де немає традиційних стільникових або роумінгових послуг.

«Ручний вибір мережі T-Mobile Starlink не працюватиме, поки доступні інші варіанти стільникового підключення», – сказано у документі. – «Під час підключення до T-Mobile Starlink пристрій відображатиме T-Mobile SpaceX у лівому верхньому кутку екрана».

Варто додати, що SpaceX нещодавно отримала схвалення FCC на комерційну експлуатацію стільникової технології Starlink.

T-Mobile не оголосила ціни, але SpaceX планує підтримувати передачу даних і голосові виклики через стільникову службу Starlink. T-Mobile також активувала технологію Starlink для клієнтів, які живуть у районах Лос-Анджелеса, зруйнованих недавніми лісовими пожежами. Ті самі супутники також передаватимуть екстрені сповіщення на всі телефони у постраждалих районах, незалежно від оператора.