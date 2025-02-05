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Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому
фото з відкритих джерел

Український президент: Україна знищила реальний військовий потенціал Росії. І Росія більше не є небезпечним ворогом для Америки

Повномасштабна війна Росії проти України принесла Сполученим Штатам Америки мільярди доходів і безцінний досвід ведення сучасної сухопутної війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану.

«Коли частина грошей виділялась урядом на виробництво Сполучених Штатів, на збільшення виробництва, ми отримували зброю із ваших складів. І ви знаєте, що, безумовно, не вся ця зброя була нова. Ми вдячні були за це. Але багато чого ми відновлювали, ремонтували тощо. Так ось, ви оновили. Сполучені Штати Америки оновили свою армію. Сполучені Штати Америки оновили свою зброю. Тому що нам виділялись пакети, а на ці гроші вироблялась інша зброя. Нова зброя, новітня зброя. Ви знаєте, ми вдячні за Patriot. І ми будемо завжди вдячні. Але ви повинні знати, що вони 70-80-х років виробництва. Це також дуже важливі речі. Мені здається, що і люди в Америці і вони повинні про це знати», – сказав він.

Зеленський наголосив, що через війну в Україні США збільшили робочі місця на всіх військових заводах і сплати податків. А американські компанії сьогодні мають замовлення на виробництво зброї.

«І найвищі ціни на цю зброю за останні 50 років. Тому що такий великий запит через цю війну, через російський наступ. Люди бояться, всі країни Європи мають цей запит. Це великі гроші. Компанії заробили, американські компанії заробили мільярди. Навіть на ліцензуванні. Бо є в Європі представництва американських компаній. І Америка дає ліцензії. І за це отримує гроші. Тобто це мільярдні доходи. І я вважаю, що ця війна це принесла. Безумовно, окрім всього поганого, що вона принесла, передусім нам», – додав президент України.

Крім того, глава української держави наголосив, що Сполучені Штати Америки отримали від України досвід сучасної, великої, сухопутної війни.

«Ми побудували таку систему радіоелектронної боротьби проти сучасних дронів Росії. Ми самі виробили таку систему дронів сучасних проти російської техніки, проти їх енергосистеми, і проти їх військових цілей, яких цих дронів таких немає і не було в сучасній американській армії. І всі ці технології були відкриті для Сполучених Штатів Америки. Тобто оновлення армії, оновлення зброї, але й осучаснення. І це факт», – каже він.

Також Зеленський наголосив, що Україна знищила реальний військовий потенціал Росії. І Росія більше не є небезпечним ворогом для Америки.

«Ми знищили їх найбільший кадровий досвідчений склад військовий. І давайте чесно, ми знищили своїми життями. Це дуже важлива річ. Далі, американці завдяки Вісбадену, завдяки багатьом іншим речам повністю знають, як сучасна російська армія діє, як вона воює, хто у них воює, хто робить вид, що він воює, а хто дійсно професійний на полі бою. Американська армія знає про них все. Хто вони, чим живуть, де живуть, що вміють, чого досягають, що не вміють і ніколи не досягнуть. Все це сьогодні Америка знає. Я вважаю, що це безцінний досвід, абсолютно. І, окрім цього, Америка не відправила своїх дітей вмирати. Україна зупинила Росію», – підсумував президент.

Нагадаємо, також Зеленський в інтерв’ю розповів, хто має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни.

Головні тези з інтерв'ю президента: 

  • зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде;
  • підтримка, яку надають наші партнери, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити РФ з наших територій;
  • коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори – ми захищаємо демократію;
  • Путін не хоче закінчувати війну, він хоче знищити Україну і отримати контроль, йому потрібна тут маріонетка, я йому точно не підходжу;
  • ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду, і це, безумовно, кінець гарячої фази війни. Це, безсумнівно, сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб путін не повернувся з війною знову через півроку, місяць, два чи рік;
  • якщо досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з Путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок.

Крім того президент заявив, що відкритий до виборів.

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Теги: Володимир Зеленський росія армія війна путін гроші технології Україна США НАТО

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