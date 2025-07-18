ЄБА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» до бюджету на 2026 рік: проблема критична

Уряд закликали передбачити для «Укрзалізниці» компенсацію за пасажирські перевезення у бюджеті-2026

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулась до Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олександра Кулеби з проханням передбачити у Державному бюджеті на 2026 рік видатки для відшкодування збитків «Укрзалізниці», пов’язаних із пасажирськими перевезеннями.

«Проблема збитковості пасажирських перевезень є критичною вже багато років. У 2024 році збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, а у 2025 році, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас в середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише близько 40% витрат», – наголосили в EBA.

В Асоціації нагадали, що наразі ці збитки «УЗ» покриває коштом вантажних перевезень – шляхом крос-субсидування. Проте така практика є економічно невиправданою, не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі.

«Підхід перехресного субсидування перекладає компенсаційні витрати на вантажовласників, тим самим створюючи для них додаткове фінансове навантаження. Це, своєю чергою, негативно впливає на конкурентоспроможність і обсяги вантажних перевезень та, відповідно, гальмує розвиток галузі в цілому. До того ж, європейська модель ринку залізничних перевезень взагалі не передбачає крос-субсидування між пасажирським та вантажним сегментами», – наголосили в EBA.

Найбільш доцільно, зважаючи на соціальну важливість збереження доступних перевезень для населення та негативний економічний вплив наявного підходу крос-субсидування, EBA вважає запровадити субсидування пасажирських перевезень з державного бюджету.

«Європейська Бізнес Асоціація закликає Міністерство розвитку громад та територій – підготувати та подати до Мінфіну бюджетний запит на компенсацію прогнозованих збитків «Укрзалізниці» у 2026 році від пасажирських перевезень, а Міністерство фінансів – розглянути можливість включити відповідні видатки до проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Запровадження прозорої та передбачуваної системи фінансування пасажирських перевезень сприятиме розвитку ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі, що відповідатиме інтересам держави та сприятиме сталому розвитку залізничного транспорту», – резюмували у EBA.

Раніше у Мінрозвитку вже заявляли, що субсидування пасажирського напряму «Укрзалізниці» за рахунок вантажних перевезень суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна вже найближчим часом.