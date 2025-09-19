У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму

Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти та інші

Невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Онлайн-відстрочка працює так: у «Резерв+» потрібно подати запит – система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами – у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

сім’ї захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».