Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму
фото: armyinform.com.ua

Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти та інші

Невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Онлайн-відстрочка працює так: у «Резерв+» потрібно подати запит – система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами – у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. 

Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+»

Теги: Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завод німецького оборонного концерну Rheinmetall працює в Україні
Шмигаль розповів, скільки іноземних оборонних компаній працюють в Україні
Сьогодні, 11:10
За словами пресслужби оборонного відомства, українцям, які отримали відмітку в застосунку, нічого не загрожує
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»
17 вересня, 19:50
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: названо дату
«Резерв+» тимчасово не працюватиме: названо дату
12 вересня, 19:29
Військовий має передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на ВЛК
Міноборони пояснило, як захисникам, що лікуються за кордоном, дистанційно пройти ВЛК
11 вересня, 10:00
Шмигаль прибув у Британію, аби провести перемовини з партнерами
Міністр оборони пояснив, чого очікує Україна від ювілейного «Рамштайну»
9 вересня, 12:32
Росіяни заявили, що вразили об'єкти виробництва дронів, але натомість поцілили в Кабмін
«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
7 вересня, 16:54
Бодікамера для ТЦК та СП тепер буде обов'язковою
Бодікамери для ТЦК: Міноборони озвучило важливі деталі
6 вересня, 17:48
Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
5 вересня, 16:23
Міноборони працює над формуванням екосистеми електронного ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
20 серпня, 19:13

Телеком

У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Хакери зламали сайт одного з найбільших російських аеропортів
Британська розвідка вербуватиме агентів через даркнет
Британська розвідка вербуватиме агентів через даркнет
Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»
Мінʼюст відреагував на інформацію про витік даних українців через систему «е-Нотаріат»
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»
Міноборони пояснило, що означає відмітка «ВОС-999» у «Резерв+»

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua