У «Резерв+» з’явиться новий тип відстрочки
Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть люди з інвалідністю, студенти, аспіранти та інші
Невдовзі у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.
Хто може взяти участь:
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
Онлайн-відстрочка працює так: у «Резерв+» потрібно подати запит – система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами – у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.
Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.
Наразі отримати відстрочку в «Резерв+» можуть:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Раніше Міністерство оборони України розширило функціонал мобільного застосунку «Резерв+», додавши можливість сплати штрафів за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Це частина зусиль з цифровізації послуг ТЦК та СП для усунення черг.
Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з'явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
Зокрема, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+».
