Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міноборони спрощує процедуру переведення для військових через «Армія+»: що зміниться
Новий функціонал запрацює в «Армія+» найближчим часом
фото: Міноборони

В «Армія+» з'явиться функція переведення між ЗСУ та НГУ

Міністерство оборони України готує до запуску нову важливу функцію в мобільному застосунку «Армія+». Незабаром військовослужбовці зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами України (ЗСУ) та Національною гвардією України (НГУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам – залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями», – пояснила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Новий функціонал запрацює в «Армія+» найближчим часом – після офіційної публікації та набрання чинності відповідної постанови. Міністерство оборони обіцяє додатково повідомити про старт роботи функції на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, Міністерство оборони повідомило про тимчасові технічні труднощі в «Резерв+». Спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Міністерство наголосило, що усі раніше видані документи залишаються дійсними. Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

Читайте також:

